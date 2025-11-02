Γάζα: Το Ισραήλ παραλαμβάνει τρεις σορούς ομήρων

Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν πριν από λίγο από τον Ερυθρό Σταυρό τρία φέρετρα, με τις σορούς τριών νεκρών ομήρων.

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού το βράδυ της Κυριακής, και τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο Ιατροδικαστικό Κέντρο του Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Ο Ερυθρός Σταυρός είχε προηγουμένως παραλάβει τα φέρετρα από τη Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Το Ισραήλ πρόκειται να επιθεωρήσει τα φέρετρα πριν τα καλύψει με ισραηλινές σημαίες και να πραγματοποιήσει μια σύντομη τελετή υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Η Χαμάς συμφώνησε να αποσυρθεί από περιοχές υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων

Η Χαμάς συμφώνησε να αποσυρθεί, μέσω των διαδρόμων του Ερυθρού Σταυρού, από περιοχές της Γάζας που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι οι μεσολαβητές εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι μαχητές της Χαμάς θα αποσυρθούν στην ελεγχόμενη από την οργάνωση πλευρά της Κίτρινης Γραμμής χωρίς να προκαλέσουν συγκρούσεις με τον Ισραηλινό Στρατό. Οι μεσολαβητές αναμένουν επί του παρόντος την έγκριση του Ισραήλ.

? According to information received, the Red Cross is on its way to the meeting point in southern Gaza, where several coffins of deceased hostages will be transferred into its custody.



The IDF requests that the public act with sensitivity and wait for the official… — Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2025

Διαβάστε επίσης