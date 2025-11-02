Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα φιλοξενήσει αύριο, 3 Νοεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη, συνάντηση αφιερωμένη στις εξελίξεις στη Γάζα, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Κατάρ, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εκεχειρία, καθώς και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ στην 'Αγκυρα αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν πρόκειται να υποστηρίξει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να υπονομεύσει την κατάπαυση του πυρός και θα καλέσει τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει σταθερή στάση απέναντι στις «προβοκατόρικες ενέργειές» του.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναμένεται επίσης να επισημάνει τη σημασία του συντονισμού των δράσεων μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών, προκειμένου η εκεχειρία που τηρείται τώρα να αποτελέσει βήμα προς μια μόνιμη ειρήνη, καθώς και να υπογραμμίσει την ανάγκη αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Τέλος, ο κ. Φιντάν αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους ίδιους τους Παλαιστινίους να αναλάβουν τη διοίκηση και την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και να επαναβεβαιώσει τη σημασία της λύσης δύο κρατών για βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

