Συνάντηση Φιντάν με Σύρους αξιωματούχους την Κυριακή

Συνάντηση με αξιωματούχους της Συρίας θα έχει ο Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα την Κυριακή (12/10), σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, και οι Σύροι ομόλογοί τους θα παραστούν στη συνάντηση για την ασφάλεια, ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση το Σάββατο.

Θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, πρόσθεσε.

Ο Φιντάν προέτρεψε την Τετάρτη (08/10) τις υπό κουρδική ηγεσία «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» να εγκαταλείψουν το «αποσχιστικό τους πρόγραμμα», μια ημέρα μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας από τον ηγέτη της ομάδας και την κυβέρνηση της Συρίας.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters

Διαβάστε επίσης