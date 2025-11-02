Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

Η συγκινητική ιστορία ενός δασκάλου από το Κεντάκι που πέρασε έναν χρόνο σχεδιάζοντας κρυφά ένα λειτουργικό προσθετικό για έναν μαθητή που γεννήθηκε χωρίς δεξί χέρι.

Newsbomb

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

Ο μαθητής με το πρόσθετο χέρι πλάι στον δάσκαλο που το κατασκεύασε.

Kentucky Department of Education
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας δάσκαλος δημοτικού μετατράπηκε σε ήρωα, χρησιμοποιώντας βιοπλαστικό με βάση το καλαμπόκι, μερικές βίδες, πετονιά και μικρά λάστιχα, ενώ καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο 3D εκτυπωτής του.

Ο Scott Johnson, δάσκαλος με έμφαση στο STEA(rt)M στο Δημοτικό Σχολείο του Ερυθρού Σταυρού (Red Cross Elementary School) στο Κεντάκι, παρατήρησε πριν από τέσσερα χρόνια ότι ένας από τους μαθητές του, στην τάξη του Νηπιαγωγείου, δεν είχε χέρι και φορούσε ένα λαστιχένιο. Το συγκεκριμένο μέλος δεν είχε καμία λειτουργικότητα, αλλά το παιδί το φορούσε καθαρά για αισθητικούς λόγους.

Ως δάσκαλος STEAM, ο Johnson διέθετε μια μικρή "εργαλειοθήκη" 3D εκτυπωτών στο εργαστήριό του και σκέφτηκε πόσο καλό σχολικό πρότζεκτ θα ήταν να εκτυπώσει ένα λειτουργικό χέρι για τον μαθητή του.

Ο μικρός, Jackson Farmer, γεννήθηκε χωρίς δεξί χέρι. Παρακολουθούσε το μάθημα STEAM του κ. Johnson, όπως όλοι οι 800 μαθητές όλων των τάξεων (από το Νηπιαγωγείο έως την Έκτη Δημοτικού), αλλά ο δάσκαλος δεν αποκάλυψε στον Jackson τι ετοίμαζε.

Η διαδικασία και το αποτέλεσμα

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, όποτε έβρισκε χρόνο, ο Johnson προσπαθούσε να αναπτύξει τη σχεδίαση για ένα απλό, ελαφρύ, προσθετικό χέρι που θα μπορούσε να εκτυπωθεί. Μεγάλη βοήθεια και συμβουλές βρήκε μέσα από ένα δίκτυο με την ονομασία E-Nable, γεμάτο ανθρώπους που χρησιμοποιούν 3D εκτυπωτές για να δημιουργήσουν λειτουργικά προσθετικά χαμηλού κόστους σε όλο τον κόσμο. Ο Johnson μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε είδους πολύτιμες πληροφορίες σχεδίασης, τις οποίες ενσωμάτωσε στο τελικό του μοντέλο.

«Ποτέ δεν ήθελα να αισθανθεί ότι είχε κάτι βαρύ στον καρπό του. Ήθελα να μπορεί να παίξει, γι' αυτό είναι αρκετά ελαφρύ», δήλωσε ο Johnson.

Ο δάσκαλος επέλεξε να μην ενημερώσει τον Jackson ή την οικογένειά του για το πρότζεκτ, σε περίπτωση που διαπίστωνε ότι ήταν κάτι πέρα από τις δυνατότητές του και δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει. Αυτό, ωστόσο, δεν συνέβη.

25 ώρες εκτύπωσης, 20 δολάρια κόστος

Χρειάστηκαν 25 ώρες εκτύπωσης και 4 ώρες συναρμολόγησης, αλλά δεν απαιτούνται καλώδια ή μπαταρίες. Η συσκευή έχει μια απλή λειτουργία σύλληψης, η οποία ενεργοποιείται από κινήσεις του καρπού του Jackson. Το αγόρι είχε μεγαλώσει κατά τη διάρκεια αυτών των ετών σχεδιασμού και βρισκόταν ήδη στην Τέταρτη Δημοτικού όταν το χέρι ήταν έτοιμο.

«Ένιωσα υπέροχα. Ένιωσα ότι ήταν ακριβώς όπως έπρεπε», δήλωσε ο Jackson, σύμφωνα με ένα αφιέρωμα του Υπουργείου Παιδείας του Κεντάκι. «(Το αγαπημένο μου πράγμα είναι) να προσπαθώ να γράψω (με το χέρι)... Δεν είμαι πολύ καλός, αλλά προσπαθώ».

Τα δάχτυλα συνδέονται στον προσθετικό καρπό με πετονιά και χρησιμοποιούν έναν μοχλό. Όταν ο Jackson λυγίζει τον καρπό του προς τα κάτω, τα δάχτυλα κλείνουν. Όταν χαλαρώνει τον καρπό του, το χέρι ανοίγει ξανά.

Το κόστος όλων των υλικών κυμάνθηκε μεταξύ 20 και 30 δολαρίων, και οποιοδήποτε μέρος του χεριού σκιστεί ή σπάσει μπορεί να εκτυπωθεί σε 3D και να αντικατασταθεί. Ο ίδιος ο Farmer, που κάνει 3D εκτυπώσεις στο εργαστήριο του Johnson, θα αποφοιτήσει από το σχολείο έχοντας όλα τα απαραίτητα αρχεία για να συνεχίσει να δημιουργεί αντικαταστάσεις όσο χρησιμοποιεί το χέρι.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΚΟΣΜΟΣ

Millennials και Gen Z σπάνε τα ταμπού: Το να ζητάς βοήθεια είναι πλέον θετικό

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Στον εορτασμό του πρώτου χρόνου του Μουσείου «Σπίτι του Ελύτη»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Επεισόδια μπροστά από το κοινοβούλιο - Απεργία πείνας από μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ

23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Ο Πινέδα «έσπασε» στο 92ο λεπτό το αγρινιώτικο τείχος!

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 (τελικό): Ο Πινέδα λύτρωσε την «Ένωση» στο 92ο λεπτό!

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία για την επίθεση σε τρένο

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Ιταλικές Άλπεις: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα

22:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1,2 εκατ. χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT, σύμφωνα με την OpenAI

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα εμφάνιση λύκου στη Μεγάλη Παναγία – Ανήσυχοι οι κάτοικοι

21:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volleyleague: Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε περίπατο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε - Τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενοι, δύο συλλήψεις και τρεις ακόμη καταζητούμενοι - Δίκανα, καραμπίνες και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, φουλάρουν για μεταγραφή οι "πράσινοι"

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανική ορχήστρα ερμηνεύει το «Espresso Macchiato» και γίνεται viral - Βίντεο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 48ωρη απεργία στην Αττική στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ