54χρονος «ξάφριζε» ρολόγια και κοσμήματα αξίας 120.000 ευρώ από εταιρεία όπου συνεργαζόταν

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 54χρονος άνδρας που είχε «ξαφρίσει» από την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν, ρολόγια και κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 120 χιλιάδων ευρώ.

Ο συλληφθείς που βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής είχε στην κατοχή του 94 ρολόγια, τα οποία είχε αφαιρέσει από την αποθήκη της εταιρείας με την οποία είχε σχέση ως εξωτερικός συνεργάτης ως πωλητής.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 54χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο 54χρονος, το διάστημα από το 2018 έως και το 2019, αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας, στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.

Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά -94- ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.