Ηρώ Σαϊα: «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν» στο «Θέατρο Άλσος ΔΕΗ», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων παραστάσεων και την θερμή ανταπόκρισή του κοινού η Ηρώ Σαΐα επανέρχεται για μια ακόμα εμφάνιση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ με την παράσταση «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν». Μια «μουσική κατάδυση» στον θησαυρό του ρεμπέτικου, μέσα από τις γυναίκες που το σημάδεψαν.

Η Ηρώ Σαΐα, με την ιδιαίτερη φωνή, τη θεατρικότητα και την ευαισθησία, γεφυρώνει το χτες με το σήμερα σε μια παράσταση-αφιέρωμα σε εμβληματικές γυναικείες μορφές του ρεμπέτικου, στις φωνές που τραγούδησαν την αλήθεια τους, χωρίς να λυγίσουν.

Ρεμπέτισσες — οι γυναίκες που τραγούδησαν «σαν άντρες», έζησαν «σαν φωτιά» και άφησαν πίσω τους τραγούδια-μαχαιριές και ιστορίες-μύθους.

Ρόζα Εσκενάζυ, Μαρίκα Νίνου, Ρίτα Αμπατζή, Σωτηρία Μπέλλου, Στέλλα Χασκίλ, Σέβας Χανούμ, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Αγγέλα Παπάζογλου.

Φωνές από όχθες και λιμάνια, κουτούκια και προσφυγικές αυλές, φωνές που κουβαλούν καημούς, μπρούσκα και τρέμουσα περηφάνια. Οι ρεμπέτισσες δεν ήταν μόνο τραγουδίστριες. Ήταν αγωνίστριες, ερωμένες, μάνα και παιδί μαζί. Ήταν η ψυχή ενός λαού, όταν κανείς δεν τον άκουγε.

Η Ηρώ Σαΐα με μια παράσταση - αφιέρωμα, τις ανακαλεί και τις αφηγείται μέσα από τη φωνή της, με αλήθεια, βάθος και σεβασμό, στήνοντας επί σκηνής ένα μουσικό καμπαρέ-μαρτυρία.

Με σύγχρονες ενορχηστρώσεις που σέβονται το πρωτογενές υλικό, αλλά και σκηνική αισθητική που φέρνει το ρεμπέτικο στο σήμερα, η παράσταση “Ρεμπέτισσες” είναι μια νυχτερινή τελετή — ένα άτυπο «ευχαριστώ» στις γυναίκες που τραγούδησαν τα ανείπωτα.

