Άγριος καβγάς Μαρκόπουλου με αγρότη σε απ' ευθείας μετάδοση

Η στιγμή του on air καβγά μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου και του αγροτοσυνδικαλιστή Λουκά Βούλγαρη

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ο τηλεοπτικός αέρας του σταθμού OPEN, με τον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλο, να αποχωρεί από την εκπομπή. Η έντονη αντιπαράθεση με εκπρόσωπο αγροτικού μπλόκου από το Κάστρο Βοιωτίας κλιμακώθηκε γρήγορα, με ανταλλαγή ύβρεων και ειρωνικών σχολίων που οδήγησαν τη συζήτηση σε πλήρη εκτροχιασμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος άσκησε κριτική στον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα για τη στάση του απέναντι σε συναδέλφους του που επρόκειτο να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου. «Κάνετε ερώτηση on air στον συνάδελφό σας για το πόσα τρακτέρ έχει και θέλετε να πιστέψουν ότι η κυβέρνηση διασπάει τα μπλόκα. Είστε αδιανόητος», ανέφερε χαρακτηριστικά προς το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Τη συζήτηση διέκοψε ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος, σε επιθετικό τόνο, απευθύνθηκε στον βουλευτή λέγοντας: «Είμαι αγρότης και τώρα εσείς γίνατε δικηγόρος των δικών σας».

Όταν ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε «νόμιζα ότι είστε πυροσβέστης», ο αγρότης από το Κάστρο κλιμάκωσε με βαρείς χαρακτηρισμούς: «Τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε, μπορείτε να σταματήσετε; Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...».

Η αντίδραση του βουλευτή ήταν άμεση. «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου;». Ωστόσο, ο αγροτοσυνδικαλιστής συνέχισε στους ίδιους υψηλούς τόνους: «Ε, δεν είστε ο πάπας της Ρώμης».

Παρότι ο κ. Βούλγαρης ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό, κατηγόρησε τον βουλευτή ότι «μας ενδιαφέρει πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια, μας ενδιαφέρει ότι θα γίνονται κατασχέσεις σε έναν μήνα και ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει και κάνει χαχαχούχα».

Μετά από αυτή τη φράση, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αποχώρησε από τη συζήτηση με τον αγρότη.

