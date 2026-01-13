Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Περιφερειακό Εφετείο της Κωνσταντινούπολης, όταν εισαγγελέας άνοιξε πυρ μέσα στο δικαστικό μέγαρο και τραυμάτισε γυναίκα δικαστή, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στη μία το μεσημέρι τοπική ώρα στο εφετείο που βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της πόλης. Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, η δικαστής Aslı Kahraman τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο Muhammet Çağatay Kılıçaslan, εισαγγελέας και φερόμενος πρώην σύντροφός της, την πυροβόλησε μέσα στο κτήριο.

Πυροβολισμοί μέσα στο δικαστικό μέγαρο

Η εφημερίδα Sözcü αναφέρει ότι η Kahraman χτυπήθηκε στη βουβωνική χώρα. Ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να πυροβολήσει και δεύτερη φορά, όμως ακινητοποιήθηκε από άνδρα που σέρβιρε τσάι στο δικαστήριο, κατάδικο σε ημερήσια άδεια, όπως λένε πηγές που βρίσκονταν εκεί.

Η δικαστής δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο Kılıçaslan συνελήφθη και επρόκειτο να οδηγηθεί αργότερα την ίδια ημέρα στο κεντρικό δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.

