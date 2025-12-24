Ελ Σαλβαδόρ: Ο πρόεδρος Μπουκέλε απειλεί να απελευθερώσει κρατούμενους από φυλακή ύψιστης ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δίνει συνέντευξη Τύπου στο Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, στις 14 Ιανουαρίου 2025.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, απείλησε να απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων αρχηγών συμμοριών, από την γιγάντια φυλακή υψίστης ασφαλείας της χώρας, όπου έχουν φυλακιστεί Βενεζουελανοί μετανάστες που έχουν απελαθεί από τις ΗΠΑ, αφού απέρριψε τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων.

Οι συνθήκες κράτησης στην CECOT (Κέντρο Εγκλεισμού Υπόπτων για Τρομοκρατία) βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής αφότου το αμερικανικό δίκτυο CBS ανέβαλε το Σαββατοκύριακο την προβολή ενός ρεπορτάζ για τις συνέπειες από τις βάναυσες απελάσεις που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ προς τη φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Απαντώντας στην πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, που είχε χαρακτηρίσει τη φυλακή «βάρβαρη», ο πρόεδρος Μπουκέλε ανέφερε στο «Χ» ότι «εάν είστε πεπεισμένοι ότι στην Cecot διαπράττονται βασανιστήρια, το Σαλβαδόρ είναι έτοιμο να συνεργαστεί πλήρως».

«Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε το σύνολο του πληθυσμού των φυλακισμένων (συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχηγών συμμοριών και όλων όσοι χαρακτηρίζονται "πολιτικοί κρατούμενοι") προς όποια χώρα είναι διατεθειμένη να τους υποδεχθεί. Η μοναδική προϋπόθεση είναι απλή: πρέπει να απελευθερωθούν όλοι», προειδοποίησε.

«Αυτό θα βοηθήσει πολύ τους δημοσιογράφους και τις αγαπημένες σας ΜΚΟ, που θα έχουν έτσι στην διάθεση τους χιλιάδες πρώην κρατούμενους για συνεντεύξεις, κάτι που θα διευκολύνει πολύ να βρεθούν επιπλέον φωνές επικριτικές προς την κυβέρνηση του Σαλβαδόρ (ή που θα είναι διατεθειμένες να επιβεβαιώσουν τα ήδη αναμενόμενα συμπεράσματα)», συνέχισε ο πρόεδρος.

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα χιλιάδων Σαλβαδοριανών που συνεχίζουν να ζουν ελεύθεροι από την τυραννία συμμοριών», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτηση του Ναγίμπ Μπουκέλε:

Madam Secretary Hillary Clinton,



If you are convinced that torture is taking place at CECOT, El Salvador is ready to cooperate fully.



We are willing to release our entire prison population (including all gang leaders and all those described as “political prisoners”) to any… https://t.co/GKHMUgeZeO — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 23, 2025

«Φτάσατε στην κόλαση»

Η CECOT άνοιξε τον Ιανουάριο του 2023 υπό τον πρόεδρο Μπουκέλε που περηφανεύεται ότι κήρυξε «πόλεμο» στις συμμορίες, τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί υπεύθυνες για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους τα 30 τελευταία χρόνια.

Βενεζουελανοί μετανάστες, που εστάλησαν από τις ΗΠΑ σε αυτή τη φυλακή υψίστης ασφαλείας, υπέστησαν «βασανιστήρια», σεξουαλική βία και άλλες κακοποιήσεις στη διάρκεια της κράτησής τους, κατήγγειλαν τον περασμένο μήνα μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Human Rights Watch (HRW, Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) και η Cristosal – μια ΜΚΟ από την κεντρική Αμερική—σε μια έκθεση με τίτλο «Φτάσατε στην κόλαση».

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι κρατούμενοι αυτοί βρίσκονται στην απομόνωση και υπόκεινται σε στέρηση τροφής και βασικών συνθηκών υγιεινής καθώς και σε καθημερινούς ξυλοδαρμούς.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα αυτό από το 2019, είναι δημοφιλής χάρη στη «μάχη» του κατά των συμμοριών, στο πλαίσιο της οποίας έχει επιβάλει ένα καθεστώς «εξαίρεσης» που επιτρέπει από το 2022 συλλήψεις χωρίς ένταλμα.