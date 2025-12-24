Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό αδιαφορεί, θα γίνει θερμό επεισόδιο»

Κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει στο ανατολικό Αιγαίο, εν μέσω της σχετικής αναθέρμανσης των εντάσεων με την Τουρκία, με τους αλιευτές της γείτονα να κάνουν στην κυριολεξία ότι θέλουν, διώχνοντας μάλιστα τα ελληνικά αλιευτικά από τα δικά μας χωρικά ύδατα, απομυζώντας όλα ιχθυαποθέματα κυρίως στην περιοχή του Αγαθονησίου!

Το ζήτημα αποκτά την προφανή εθνική διάσταση, με τις παραβιάσεις αυτές στον γνωστό και «πόλεμο της τσιπούρας» να έχουν γίνει καθημερινότητα, ενώ το φαινόμενο ήταν για πρώτη φορά πολύ έντονο και τους καλοκαιρινούς μήνες, με τα τουρκικά σκάφη, προφασιζόμενα διάφορες δικαιολογίες που φαίνεται ότι «περνάνε» από τις ελληνικές Αρχές, να επιχειρούν ακόμα και στα… λίγα δεκάδες μέτρα από την Τήνο στις Κυκλάδες!

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου αλλά και χθες, Δευτέρα, παραλίγο να προκληθεί «θερμό επεισόδιο», όταν τουρκικό γρι γρι επιχείρησε να εμβολίσει ελληνικό αλιευτικό.

Πρόκειται για το αλιευτικό του Γιώργου Καραντάνη, ο οποίος με το κινητό του τηλέφωνο κατέγραψε εικόνες που θα έπρεπε να προβληματίζουν και την ανώτατη ηγεσία.

Στο 1,5 μίλι βόρεια του Αγαθονησίου, επιχειρεί ένας ολόκληρος στόλος από τουρκικά αλιευτικά. «Τα σαρώνουν όλα, δεν αφήνουν τίποτα και για εμάς μένουν ελάχιστα. Είναι προκλητικοί, μας διώχνουν από τις θάλασσές μας και κανείς δεν κάνει τίποτα για αυτό», αναφέρει ο Γιώργος Καραντάνης σε έξαλλη κατάσταση, από τη γέφυρα του πλοίου του, μιλώντας στο Newsbomb.

Ο ίδιος μάλιστα προβαίνει σε σοβαρές καταγγελίες. «Καλούμε το λιμενικό και αν κάποια στιγμή έρθει κάποιο πλωτό, απλά παρατηρεί και κάνει συστάσεις σε εμάς για ηρεμία. Γνωρίζω, ότι υπάρχει εντολή να μην επεμβαίνουν. Μάλιστα, μια φορά ένας λιμενικός πυροβόλησε στον αέρα για να διώξει από την ελληνική θάλασσα τουρκικά σκάφη, και η αντίδραση ήταν να τον μετατάξουν για τιμωρία», επισημαίνει.

Το εξοργιστικό είναι επίσης, ότι τα τουρκικά αλιευτικά συνήθως επιστρέφουν γεμάτα ψάρια, και ενώ τα ελληνικά δεν μπορούν με την ψαριά τους να πληρώσουν πολλές φορές ούτε το… πετρέλαιο για να κινηθούν. «Μάλιστα, τα ψάρια αυτά οι Τούρκοι τα πουλάνε μετά πίσω σε εμάς», υπογραμμίζει ο Έλληνας αλιέας.

Εκκλήσεις στις αρχές έχουν γίνει πολλές, ωστόσο η παθητική στάση του λιμενικού, όπως αναφέρει, δεν αλλάζει. Ο ίδιος, επικαλείται και τη δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια ο οποίος το καλοκαίρι είχε πει ότι… έγινε άτυπη συμφωνία με την Τουρκία το 2018, προκειμένου να μας επιστρέψουν τους δύο στρατιώτες που είχαν συλληφθεί στον Έβρο. Το αντάλλαγμα, ήταν να… ψαρεύουν όπου και όποτε θέλουν στη δική μας πλευρά του Αιγαίου!

Ο Γιώργος Καραντάνης κλείνει τη συνομιλία μας λέγοντας ότι του περνάει από το μυαλό να πράξει όπως οι Τούρκοι και να πάει να «εμβολίσει» ένα σκάφος που προσπαθεί να τον διώξει, από τη θάλασσά μας. «Αφού κανείς δεν κάνει τίποτα, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρόκειται για την επιβίωσή μας», σημειώνει…

Δείτε το βίντεο που τα λέει… όλα:

