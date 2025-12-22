Ξεκινάει και φέτος η «Μάχη της τσιπούρας» - Aναλυτής στο Newsbomb

Μεγάλο στοίχημα στο Αιγαίο με την αποκαλούμενη "μάχη της τσιπούρας". Η σημασία της είναι πολύ μεγάλη καθώς αυτή ήταν που οδήγησε στην κρίση των Ιμίων το 1996

Με τις σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας να εναλλάσσονται διαρκώς από την φουρτούνα στη νηνεμία και αντιστρόφως, ξεκινάει και για φέτος ένα μεγάλο στοίχημα στο Αιγαίο με την αποκαλούμενη «μάχη της τσιπούρας».

Η σημασία της είναι πολύ μεγάλη καθώς σχεδόν κάθε χρόνο παρατηρούνται περιστατικά προστριβών μεταξύ Τούρκων ψαράδων και Ελλήνων αλιέων αλλά και μεταξύ Τούρκων και σκαφών του Λιμενικού.

Μιλώντας στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και αναλύει όλες τις παραμέτρους για αυτήν την ιδιότυπη μάχη του Αιγαίου, όπου το δημοφιλές -και δυσεύρετο- ψάρι μετατρέπεται σε αιτία έντασης.

Ο Νικόλαος Λαγκαδιανός , Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Αναλυτικά η συνέντευξή του στο Newsbomb:

-Ξεκινάει και φέτος η «Μάχη της Τσιπούρας», που δεν είναι απλώς μια ελληνοτουρκική διαμάχη για αλιευτικά δικαιώματα. Ιδίως φέτος η παρουσία των τουρκικών αλιευτικών ήταν έκδηλη όλο το χρόνο στο Αιγαίο. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η συμπεριφορά δεδομένου του γεγονότος ότι οι παραβιάσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε πράξεις αλιείας, αλλά συνοδεύονται κι από ενέργειες που στοχεύουν στη δημιουργία εντάσεων;

Είναι γεγονός, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των ίδιων των Ελλήνων αλιέων, ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια διαρκώς κλιμακούμενη προκλητική συμπεριφορά των τουρκικών αλιευτικών σκαφών στο Ανατολικό Αιγαίο εντός των Ελληνικών Χωρικών υδάτων, η οποία έχει ξεπεράσει τα όρια και επιβάλλεται να σταματήσει άμεσα, διότι η παραβίαση των Ε.Χ.Υ. από τον Τουρκικό αλιευτικό στόλο τείνει πλέον να μια «κανονικότητα» σε βάρος των Ελλήνων αλιέων.

Θα πρέπει δε να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα τουρκικά αλιευτικά συνοδεύονται πλέον και από σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής δημιουργώντας έτσι εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα που ενδεχομένως υποκρύπτει μια τέτοια κίνηση.

Αυτό που κατά τη γνώμη μου απαιτείται είναι μια δυναμικότερη Ελληνική παρουσία, τόσο σε διπλωματικό όσο όμως και σε επιχειρησιακό επίπεδο, στις περιπτώσεις που παραβιάζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υφίσταται κανονικά το «νομικό» οπλοστάσιο, που επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για τους κυβερνήτες σκαφών τρίτων χωρών που αλιεύουν παράνομα εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των εσωτερικών υδάτων εντός της Ελληνικής Επικράτειας.(Ν.4855/21 που εισήγαγε στον Π.Κ. το άρθρο 398).

-Έχετε να μας περιγράψετε από την θητεία σας κάποια σοβαρά περιστατικά και την σχετική αντίδραση του Λιμενικού στην περίοδο της «μάχης της τσιπούρας»;

Όπως και τώρα έτσι και στο παρελθόν υπήρχαν καταγεγραμμένες προκλήσεις των τουρκικών αλιευτικών κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο της «μάχης της τσιπούρας» όπως την ονομάζετε, χωρίς να μπορώ να ξεχωρίσω κάποια συγκεκριμένη, όμως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή δρα πάντα με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό τηρώντας απόλυτα τους επιχειρησιακούς κανόνες εμπλοκής με κατάλληλα καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό.

-Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, καθώς αφενός έχει γίνει η εξαγγελία των Θαλάσσιων Πάρκων και αφετέρου συμπληρώνονται 30 χρόνια από την νύχτα των Ιμίων. Πρέπει να ανησυχούμε;

Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, όμως νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα ούτε όμως και να εφησυχάζουμε! Έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι οι Ένοπλες δυνάμεις της Χώρας αλλά και τα Σώματα Ασφαλείας, μπορούν να ανταπεξέλθουν άριστα και με επαγγελματισμό σε οποιαδήποτε πρόκληση τυχόν λάβει χώρα αυτήν την περίοδο αλιείας της τσιπούρας.

Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές γεωπολιτικές συμμαχίες και συσχετισμούς δεν θεωρώ πιθανή την πραγματοποίηση κάποιου επεισοδίου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο.

-Πώς μπορεί η Ελλάδα να διασφαλίσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1380/2013, ο οποίος αφορά την προστασία των αλιευτικών ζωνών των κρατών-μελών;

Καταρχάς και προς ενημέρωση των αναγνωστών σας, να επισημάνουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1380/2013 αφορά στην κοινή αλιευτική πολιτική των Κρατών-Μελών, το πεδίο εφαρμογής της οποίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση των θαλασσίων βιολογικών πόρων και τη διατήρηση της αλιείας προς το σκοπό αυτό.

Αυτονόητο είναι πως όταν παραβιάζεται ο εν λόγω Ευρωπαϊκός Κανονισμός από διενέργεια παράνομης αλιείας από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, θα πρέπει άμεσα η χώρα μας να καταγγέλλει τις πρακτικές αυτές στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα, όπως άλλωστε και γίνεται.

Διαβάστε επίσης