Ακόμα μια νύχτα «εισβολής» τουρκικών αλιευτικών στο Αγαθονήσι - Δείτε βίντεο από Έλληνες ψαράδες

Τα τουρκικά αλιευτικά συνεχίζουν να παραβιάζουν συστηματικά τα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή του Αγαθονησιού, δημιουργώντας ένα καθεστώς «κανονικότητας» παραβίασης και διαρκούς έντασης στο Ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ψαράδων, το Λιμενικό καλείται συχνά εκ των υστέρων να αντιμετωπίσει τετελεσμένα, ενώ οι εικόνες από ραντάρ και βίντεο-ντοκουμέντα αποκαλύπτουν την έκταση του φαινομένου.

Αυτό συμβαίνει και το βράδυ της Δευτέρας, με τους Έλληνες ψαράδες για ακόμη μια φορά να γίνονται μάρτυρες της «εισβολής» και να καταγράφουν τα τουρκικά αλιευτικά να ψαρεύουν εκεί όπου μόνο οι ίδιοι έχουν δικαιοδοσία.

Δείτε τα βίντεο:



Η παρουσία των τουρκικών αλιευτικών δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά συχνά και επιθετική, με επικίνδυνους ελιγμούς απέναντι σε σκάφη του Λιμενικού. Σε επεισόδιο της 18ης Νοεμβρίου, τουρκικό αλιευτικό επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό σκάφος, με αποτέλεσμα το Λιμενικό να προχωρήσει σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, πριν τα τουρκικά σκάφη αποχωρήσουν από τα ελληνικά ύδατα.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και το περασμένο Σάββατο.

