Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές κατά τουρκικού σκάφους από το Λιμενικό

Με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς αναγκάστηκαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος να αντιμετωπίσουν νέα επίδειξη τουρκικού «τσαμπουκά» στην θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου.



Όλα ξεκίνησαν τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου, όταν - σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Έτσι, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα χωρικά μας ύδατα.

Τι λένε οι Τούρκοι

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, επιχειρούν να δώσουν για την υπόθεση με τους προειδοποιητικούς πυροβολισμούς του Λιμενικου κατά τουρκικού ψαράδικου - που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς - στο Αγαθονήσι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως υποστηρίζουν, επικαλούμενα δηλώσεις του καπετάνιου του, το τουρκικό αλιευτικό «Hasip Reis 3» βρισκόταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα, όταν δέχτηκε τις προειδοποιήσεις του ελληνικού Λιμενικού Σώματος.

Όπως μάλιστα ισχυρίζονται, αμέσως μετά το επεισόδιο, οι Τούρκοι ψαράδες ενημέρωσαν άμεσα τις τουρκικές αρχές, με την τουρκική ακτοφυλακή να σπεύδει στο σημείο. Υποστηρίζοντας πάντως ότι το σκάφος της ελληνικής χωροφυλάκης

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική ακτοφυλακή, το αλιευτικό μεταφέρθηκε σε καταφύγιο προκειμένου να ελεγχθεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα της γειτονικής χώρας οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού.

Το επεισόδιο της 25ης Οκτωβρίου στο Αγαθονήσι

Υπενθυμίζεται ότι λιγότερο από ένα μήνα πριν, στις 25 Οκτωβρίου στο Αγαθονήσι, ακταιωρός της τουρκικής ακτοφυλακής είχε εκτελέσει επικίνδυνους ελιγμούς, βάζοντας σε κίνδυνο ελληνικό σκάφος.

Το συμβάν σημειώθηκε περί τις 14:15 στα 2 ναυτικά μίλια ανατολικά του Αγαθονησίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, κατά τη διάρκεια αλιείας ελληνικού σκάφους, τουρκική ακταιωρός με σήμανση “Νο 74, SAHIL GÜVENLİK” εισήλθε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς σε πολύ μικρή απόσταση από το αλιευτικό, προκαλώντας ισχυρό κυματισμό με κίνδυνο ζημιών και ανατροπής.

Σύμφωνα με το πλήρωμα, το επεισόδιο συνέβη ενώ τουρκικό αλιευτικό πραγματοποιούσε παράνομη αλιεία στην ίδια περιοχή, χωρίς φυσικά να παρεμβαίνει η τουρκική ακταιωρός.

Μάλιστα σε κοντινό σημείο εμφανίστηκε και βάρκα που μετέφερε παράνομους μετανάστες, με κατεύθυνση τα ελληνικά νησιά, με την οποία φυσικά και δεν ασχολήθηκε η τουρκική ακταιωρός.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

