Τουρκία: Τι γράφουν για τους πυροβολισμούς στο Αγαθονήσι τα μέσα ενημέρωσης

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, επιχειρούν να δώσουν για την υπόθεση με τους προειδοποιητικούς πυροβολισμούς του Λιμενικου κατά τουρκικού ψαράδικου - που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς - στο Αγαθονήσι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως υποστηρίζουν, επικαλούμενα δηλώσεις του καπετάνιου του, το τουρκικό αλιευτικό «Hasip Reis 3» βρισκόταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα, όταν δέχτηκε τις προειδοποιήσεις του ελληνικού Λιμενικού Σώματος.

? Yunanistan Sahil Güvenliği, “Hasip Reis 3” adlı Türk balıkçı teknesine 6 el ateş açtı.



Teknenin kaptanı Hasan Aygün:



“Saldırıyı Türk karasularında gerçekleştirdiler.” pic.twitter.com/fJQ7cK80jm — Conflict (@ConflictTR) November 20, 2025





Όπως μάλιστα ισχυρίζονται, αμέσως μετά το επεισόδιο, οι Τούρκοι ψαράδες ενημέρωσαν άμεσα τις τουρκικές αρχές, με την τουρκική ακτοφυλακή να σπεύδει στο σημείο. Υποστηρίζοντας πάντως ότι το σκάφος της ελληνικής χωροφυλάκης

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri, "Hasip Reis" isimli Türk bir balıkçı teknesine ateş açtı.



Teknenin kaptanı:Saldırı Türk karasularında gerçekleşti. pic.twitter.com/anNsqrJr3M — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 20, 2025

Ζημιές στο «Hasip Reis 3»

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική ακτοφυλακή, το αλιευτικό μεταφέρθηκε σε καταφύγιο προκειμένου να ελεγχθεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα της γειτονικής χώρας οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού.

