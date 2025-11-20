Κρήτη: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία των Ανύδρων στην Παλαιόχωρα

Τη σορό ενός άνδρα ξέβρασαν τα κύματα στην παραλία των Ανύδρων στην Παλαιόχωρα, στον δήμο Καντάνου-Σελίνου. Το πτώμα εντοπίστηκε τυχαία από πολίτες το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μέλη της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Σελίνου.

Η σορός βρισκόταν σε κατάσταση σήψης και θεωρείται πιθανό να πρόκειται για ένα ακόμη από τα θύματα του ναυαγίου στα ανοικτά της Γαύδου στις 12 Νοεμβρίου.