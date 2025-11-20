Κρήτη: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία των Ανύδρων στην Παλαιόχωρα
Πιθανότατα πρόκειται για ένα ακόμη θύμα από το πρόσφατο ναυάγιο της Γαύδου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τη σορό ενός άνδρα ξέβρασαν τα κύματα στην παραλία των Ανύδρων στην Παλαιόχωρα, στον δήμο Καντάνου-Σελίνου. Το πτώμα εντοπίστηκε τυχαία από πολίτες το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το kriti360.gr, αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μέλη της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Σελίνου.
Η σορός βρισκόταν σε κατάσταση σήψης και θεωρείται πιθανό να πρόκειται για ένα ακόμη από τα θύματα του ναυαγίου στα ανοικτά της Γαύδου στις 12 Νοεμβρίου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Τεράστιο ιγκουάνα έκανε βόλτες στο κέντρο της πόλης
15:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια για τη Φιορεντίνα
15:30 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πώς να φροντίζουμε το σπίτι μας για να είμαστε ήρεμοι μαζί με την οικογένειά μας
11:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ
12:28 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία
21:23 ∙ LIFESTYLE