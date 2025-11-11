Γαύδος: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες - Περισυνελέγησαν 56 άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (11 Νοεμβρίου) μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από ανατροπή λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο παραπλέοντα πλοία και δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από πλοίο της δύναμης Frontex, που συμμετέχει στην επιχείρηση. Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο.