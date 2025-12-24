Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη φανατική θαυμάστρια του - Δείτε βίντεο

«Έμεινα απόλυτα έκπληκτη. Πραγματικά έμεινα έκπληκτη. Τίποτα παρόμοιο δεν μου έχει ξανασυμβεί», είπε ενθουσιασμένη η 94χρονη Νόρμα

Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη φανατική θαυμάστρια του - Δείτε βίντεο
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε έκπληξη σε μια 94χρονη γυναίκα, κάνοντας τα όνειρα της πραγματικότητα με ένα πολύ ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

Η Νόρμα, μια φανατική θαυμάστρια του 51χρονου τραγουδιστή, ενθουσίασε τον Γουίλιαμς όταν του είπε ότι τον παρακολουθούσε στην τηλεόραση από τότε που ήταν στο συγκρότημα Take That.

Η ευχή της Νόρμα έγινε πραγματικότητα, χάρη στην Μπέιλι Γκρίνθαμ-Κλαρκ, από το βορειοανατολικό Λινκολνσάιρ, η οποία εργάζεται στον Οίκο Φροντίδας Χάμπερστον στον οποίο διαμένει η 94χρονη και έκανε αίτημα στο διαδίκτυο εκ μέρους της για να συναντήσει τον αγαπημένο της τραγουδιστή, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Δείτε το βίντεο:

Οι εργαζόμενοι στον Οίκο Φροντίδας οργάνωσαν την προβολή μιας συναυλίας του τραγουδιστή και στη συνέχεια η Νόρμα μίλησε προσωπικά με τον Ρόμπι Γουίλιαμς μέσω βιντεοκλήσης.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η κόρη του είδε την ιστορία της 94χρονης Νόρμα στο διαδίκτυο και τον παρότρυνε να επικοινωνήσει μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Γουίλιαμς είπε ότι την επόμενη φορά που θα βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθήσει να «περάσει και να την χαιρετήσει αυτοπροσώπως». Η Νόρμα απάντησε: «Θα μου άρεσε πολύ».

«Έμεινα απόλυτα έκπληκτη. Πραγματικά έμεινα έκπληκτη. Τίποτα παρόμοιο δεν μου έχει ξανασυμβεί», είπε ενθουσιασμένη η Νόρμα. «Ήταν στην Αμερική, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Παραλίγο να του πω: "Θα μπορούσες να ήσουν πιο περιποιημένος !"».

