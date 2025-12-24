Πώς το tap2ride απλοποιεί τις καθημερινές μας μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Τα Χριστούγεννα είναι μόλις λίγες μέρες μακριά και η Αθήνα έχει μπει ήδη σε γιορτινό ρυθμό. Ο κόσμος βγαίνει για να κάνει τις αγορές του, οικογένειες (και όχι μόνο) πηγαίνουν μέχρι το Σύνταγμα για να δουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα απογεύματα μετά τη δουλειά καταλήγουν πιο συχνά σε έξοδο για φαγητό ή ποτό, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που ετοιμάζουν τη βαλίτσα τους για τις διακοπές.

Εύλογα, οι μετακινήσεις γίνονται ακόμα πιο συχνές, ο χρόνος πιο πολύτιμος και η ανάγκη για πιο εύκολες μετακινήσεις, χωρίς άγχος, μεγαλύτερη. Ειδικά για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, η μετακίνηση δεν είναι μόνο θέμα απόστασης. Είναι και ο χρόνος που χάνεται πριν καν μπεις, για παράδειγμα, στο μετρό, εκεί που περιμένεις τον επόμενο συρμό ή και ακόμα νωρίτερα, όταν στέκεσαι στην ουρά για να βγάλεις ένα εισιτήριο. Μικρές καθυστερήσεις που, ειδικά την περίοδο των γιορτών, μοιάζουν μεγαλύτερες και επηρεάζουν το πυκνό πρόγραμμα της ημέρας.

Αυτό, όμως, είναι κάτι που αλλάζει φέτος. Βλέπεις, με το tap2ride που ισχύει εδώ και σχεδόν έναν χρόνο (από τις 15 Ιανουαρίου, συγκεκριμένα), μπορείς να βγάλεις το εισιτήριό σου στα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ απλώς Ακουμπώντας οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα, για παράδειγμα την Visa σου, ή το ψηφιακό σου πορτοφόλι απευθείας στον επικυρωτή σε όλες τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Ναι, τόσο απλά μπορείς να συνεχίσεις τη μέρα (ή τη βραδιά σου), είτε κινείσαι μέσα στην πόλη είτε ο προορισμός σου είναι το… αεροδρόμιο της Αθήνας ή το λιμάνι του Πειραιά.

Οι καθημερινές μετακινήσεις με τα ΜΜΜ, αλλιώς

Φαντάσου πως βρίσκεσαι απόγευμα στο κέντρο για χριστουγεννιάτικα ψώνια. Ο χρόνος πιέζει, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το ίδιο και τα χέρια σου. Το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι να κάνεις μία επιπλέον στάση για να βγάλεις εισιτήριο για το λεωφορείο. Με το tap2ride, δεν χρειάζεται καν να σκέφτεσαι αυτή τη διαδικασία.

Ή σκέψου πώς την επόμενη έξοδό σου για ένα χαλαρό ποτό. Έχεις κανονίσει να βρεθείς με φίλους, έχεις φτάσει στον σταθμό του μετρό και κοιτάς το ρολόι ελπίζοντας πως δεν θα καθυστερήσει ούτε αυτό ούτε εσύ. Δεν χρειάζεται να ψάξεις μηχάνημα, ούτε να υπολογίσεις αν έχεις ενεργό εισιτήριο. Ακουμπάς την κάρτα σου και προχωράς.

Και φυσικά, αν είσαι από αυτούς που ετοιμάζονται να μπουν σε ένα αεροπλάνο ή καράβι, έχεις ήδη πολλά να σκεφτείς: βαλίτσα, κινητό, μετακίνηση, check-in. Το να μην χρειάζεται να χάσεις χρόνο για να βγάλεις το εισιτήριο στα μέσα είναι ουσιαστικό κέρδος: είτε με μετρό είτε με express λεωφορείο, το tap2ride αφαιρεί από το ταξίδι ένα επιπλέον άγχος.

Θετική αποδοχή από τους επιβάτες

Όσο για το αν έχουν «αγκαλιάσει» οι επιβάτες το tap2ride, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους: 25,5% των επιβατών στα express λεωφορεία προς Αεροδρόμιο το χρησιμοποιούν, καθώς και 28,2% των επιβατών που χρησιμοποιούν το μετρό προς Αεροδρόμιο.

Αυτά τα ποσοστά δεν είναι καθόλου αμελητέα και επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μετακινήσεις που διευκολύνουν τη ζωή στην Αθήνα. Όπως σχολιάζει και ο Νίκος Πετράκης, Country Manager Visa Ελλάδας, «το tap2ride κάνει τη ζωή όλων μας, κατοίκων και επισκεπτών, πιο απλή, αφού το μόνο που χρειάζεται για να επιβιβαστούμε είναι η κάρτα μας. Πάμε παντού εύκολα και γρήγορα, με την ασφάλεια των ψηφιακών πληρωμών. Με συμμετοχή σε 800 έργα παγκοσμίως, η Visa γνωρίζει πώς οι ψηφιακές πληρωμές μπορούν να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες, ωφελώντας πόλεις, οργανισμούς και το περιβάλλον».

Στο τέλος της ημέρας, οι μετακινήσεις στην Αθήνα δεν χρειάζεται να είναι άλλη μια πηγή άγχους. Ειδικά τις μέρες των γιορτών, όταν ο χρόνος μοιάζει πιο λίγος από τις υπόλοιπες μέρες, κάθε λεπτό που κερδίζεις μετράει. Και με το tap2ride, που κάνει κάθε διαδρομή με τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ πιο απλή και γρήγορη, μένει περισσότερος χρόνος για τα πρόσωπα και τις δραστηριότητες που έχουν πραγματικά σημασία.