Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Παναγή Τσαλδάρη, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Στην Αττική, ξεκίνησε να βρέχει λίγο μετά τις 10 το πρωί σε πολλές περιοχές.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι η ΕΜΥ, σημαίνοντας πορτοκαλί συναγερμό.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο, οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες θα επεκταθούν σταδιακά προς τα ανατολικά σήμερα, την παραμονή των Χριστουγέννων. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Τετάρτης από τα δυτικά και στις υπόλοιπες περιοχές ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, ήδη έχει ξεκινήσει και βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως στην κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και στην Αττική.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

«Πορτοκαλί προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 23 που εκδόθηκε την Τρίτη 23-12-25 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025)».