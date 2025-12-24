Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 6 έφηβοι από 14 έως 19 ετών για ομαδικό βιασμό 13χρονης

Στη σύλληψη έξι ατόμων, ηλικίας από 14 έως 19 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία που αφορούσε 13χρονη ανήλικη αλλοδαπή. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ομαδικού βιασμού και εκδικητικής πορνογραφίας.

Οι κατηγορούμενοι, τρεις ημεδαποί και τρεις αλλοδαποί, αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο ή ενώπιον ανηλίκου, εκδικητική πορνογραφία, πορνογραφία ανηλίκων, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η καταγγελία της ανήλικης

Η καταγγελία αφορά περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2025. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τέσσερις από τους εμπλεκόμενους φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν φιλική σχέση που διατηρούσε η ανήλικη με έναν 15χρονο, ο οποίος – σύμφωνα με τα στοιχεία – την προέτρεπε να τους ακολουθήσει.

Οι ανήλικοι φέρεται να οδήγησαν την κοπέλα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, χωρίς τη συναίνεσή της.

Βιντεοσκόπηση και διακίνηση υλικού

Κατά τη διάρκεια των περιστατικών, οι δράστες φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις με τα κινητά τους τηλέφωνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι αποσπάσματα του υλικού διαμοιράστηκαν μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες περί πορνογραφίας ανηλίκων και εκδικητικής πορνογραφίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ακόμη δύο ανήλικοι – ηλικίας 15 και 16 ετών – φέρονται να προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

Διαβάστε επίσης