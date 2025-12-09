Ιταλία: Τρεις άνδρες βίασαν 23χρονη έξω από τον σταθμό του μετρό, στη Ρώμη

Περιστατικό βιασμού σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής έξω από τον σταθμό Jonio της γραμμής B1, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρώμης. Μια 23χρονη γυναίκα, μόλις είχε εξέλθει από τη μετρό, δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει η Repubblica, οι δράστες την πλησίασαν, τη σταμάτησαν με τη βία, με τους δύο να την ακινητοποιούν και τον τρίτο να τη βιάζει στον δρόμο, μέσα στο σκοτάδι. Το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά, προτού οι τρεις επιτεθούντες τραπούν σε φυγή και χαθούν στα γύρω στενά.

Η νεαρή γυναίκα έμεινε στο έδαφος σε κατάσταση σοκ. Στη συνέχεια κατάφερε να σηκωθεί και να φτάσει μόνη της στο νοσοκομείο, όπου ενημέρωσε για το συμβάν τους γιατρούς και τις αρχές. Η εισαγγελία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση και βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν τις κινήσεις των τριών ανδρών πριν από την επίθεση: αν είχαν ακολουθήσει τη γυναίκα μέσα στο μετρό, αν κατέβηκαν στην ίδια στάση ή αν η επίθεση ήταν εντελώς τυχαία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία, μόνο ερωτήματα.

Η περιοχή ερευνάται εξονυχιστικά. Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, πιθανούς μάρτυρες και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Η περιγραφή που έδωσε η 23χρονη κάνει λόγο για τρεις άνδρες αφρικανικής καταγωγής, μια πληροφορία που ενδέχεται να διευκολύνει τις έρευνες.