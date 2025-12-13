Βόλος: Ισόβια σε 25χρονο για τον βιασμό 20χρονης

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 25χρονος από τον Βόλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας για βιασμό 20χρονης, η οποία κατά την στιγμή του εγκλήματος δεν είχε κλείσει τα 18 της χρόνια.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2022 μέσα σε αυτοκίνητο σε ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με το θύμα να είναι τότε 17 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, γνωστό της πρόσωπο της τηλεφώνησε το βράδυ της 23η Οκτωβρίου και της ζήτησε να βρεθούν με τον κατηγορούμενο οι τρεις τους, προκειμένου να λυθεί μια παρεξήγηση μεταξύ του 25χρονου και της ίδιας. Η κοπέλα δέχτηκε και οι δύο νεαροί την πήραν με αυτοκίνητο για να πάνε βόλτα και να συζητήσουν. Στο αυτοκίνητο ήταν και ένα τρίτο άτομο, το οποίο κατέθεσε στη δίκη και επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της 20χρονης σήμερα κοπέλας, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η βόλτα της παρέας έφθασε ως την Γατζέα, όπου οι δυο νεαροί κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ο 25χρονος συνέχισε με την 20χρονη προς ερημική τοποθεσία όπου και τη βίασε μέσα στο αυτοκίνητο.

Η μαρτυρία «κλειδί» του τρίτου νεαρού

Σημειώνεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν «στοιχεία συνουσίας με μακροσκοπικές κακώσεις χαρακτηριστικές εφαρμογής σωματικής βίας».

Στο δικαστήριο η 20χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε, ενώ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προέβη σε βιασμό. Ωστόσο, η κατάθεση του τρίτου νεαρού της παρέας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τον 25χρονο σε ισόβια κάθειρξη.

