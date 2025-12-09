Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμερές σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις επειδή αποκάλεσε φεμινίστριες που διαμαρτύρονταν κατά του βιασμού «βρωμερές σκύλες». Η 72χρονη σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν βιντεοσκοπήθηκε να χρησιμοποιεί τις προσβλητικές λέξεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε θέατρο.

Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμερές σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση
Η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, δέχτηκε πυρά για ένα βίντεο που έγινε viral και το οποίο την δείχνει να χρησιμοποιεί προσβλητικές εκφράσεις ενάντια σε φεμινίστριες που διέκοψαν την παράσταση ενός ηθοποιού-κωμικού που είχε κατηγορηθεί προηγουμένως για βιασμό, αποκαλώντας τες «sales connes» («βρωμερές σκύλες» σε ελεύθερη μετάφραση)

Στο τέλος του 2021, ο κωμικός Αρί Αμπιτάν κατηγορήθηκε για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα με την οποία έβγαινε για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά από τριετή έρευνα, η υπόθεση απορρίφθηκε, μια απόφαση που επικυρώθηκε κατόπιν έφεσης τον Ιανουάριο. Η επιστροφή του στη σκηνή έχει έκτοτε αμφισβητηθεί από φεμινίστριες που διαμαρτύρονται τακτικά έξω από τους χώρους όπου εμφανίζεται.

Το Σάββατο, στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, ακτιβίστριες από την συλλογικότητα #NousToutes διέκοψαν την παράστασή του, φορώντας μάσκες με το πρόσωπό του και τη λέξη «βιαστής» και φωνάζοντας «Aμπιτάν βιαστής». Και ένα 24ωρο μετά, η Μπριζίτ Μακρόν, συνοδευόμενη από την κόρη της Τιφαίν Οζιέρ, πήγε να δει την παράσταση του Αμπιτάν. Πριν από την παράσταση, στα παρασκήνια, όταν ο κωμικός εκμυστηρεύτηκε ότι «φοβόταν» , η πρώτη κυρία του απάντησε γελώντας: «Αν υπάρχουν βρωμερές σκύλες, θα τις διώξουμε».

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες (8/12) από το εβδομαδιαίο περιοδικό Public -και κοινοποιήθηκε και από τη συλλογικότητα #NousToutes- προκάλεσε πολυάριθμες αντιδράσεις. Η Γαλλίδα ηθοποιός Judith Godrèche έγραψε σε μια ιστορία στο Instagram: «Είμαι κι εγώ μια βρωμερή σκύλα. Και υποστηρίζω και όλες τις άλλες».

Η ευρωβουλευτής του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος La France Insoumise (LFI) έγραψε στο Twitter: «Ξεκινήσαμε με τα δικαιώματα των γυναικών ως έναν μεγάλο σκοπό της πενταετούς θητείας και καταλήγουμε προσβάλλοντάς τις γυναίκες».

Στο BFM-TV, η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, χαρακτήρισε αυτά τα σχόλια «εξαιρετικά σοβαρά». «Μια Πρώτη Κυρία δεν θα έπρεπε να το λέει αυτό », πρόσθεσε. Το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν, από την πλευρά του, λέει ότι «αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική της ριζοσπαστικής μεθόδου» που χρησιμοποίησαν όσοι, φορώντας μάσκες, διέκοψαν την παράσταση του Άρι Αμπιτάν για να εμποδίσουν τον καλλιτέχνη να εμφανιστεί». «Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις ριζοσπαστικές μεθόδους», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

