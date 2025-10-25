«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφθηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους

Η Μπριζίτ Μακρόν και ο σύζυγός της στη Νίκαια της Γαλλίας στις 8 Ιουνίου 2025, πριν το δείπνο της τρίτης Διάσκεψης του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η πρώτη κυρία της Γαλλίας αντιμετωπίζει διάφορες θεωρίες συνομωσίας που ισχυρίζονται ότι γεννήθηκε άνδρας και ότι το όνομά της ήταν Jean-Michel Trogneux, το όνομα του αδελφού της.

Πριν από μερικούς μήνες, η Μπριζίτ Μακρόν υπέβαλε καταγγελία εναντίον της αμερικανίδας συντηριτικής ακτιβίστριας Κάντας Όουενς. Και την ερχόμενη Δευτέρα, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες θα δικαστούν ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό εναντίον της 72χρονης Μπριζίτ Μακρόν.

Μία ημέρα πριν τη δίκη, το BFMTV θα αφιερώσει ένα ντοκιμαντέρ στην πρώτη κυρία της Γαλλίας και στη φήμη ότι είναι άνδρας. Σε ένα απόσπασμα, ο Tristan Bromet, επικεφαλής του προσωπικού της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν, θυμάται μια μάλλον εκπληκτική σκηνή που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Μια ανακάλυψη που προκάλεσε πανικό στο Ελιζέ»: όπως όλοι οι Γάλλοι πολίτες, η Μπριζίτ Μακρόν μπήκε στον ιστότοπο της εφορίας σε προσωπικό της χώρο. Πόσο μεγάλη ήταν η έκπληξή της όταν ανακάλυψε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είχε μετονομαστεί σε Jean-Michel. «Πρόκειται για ένα τμήμα που αφορά την ταυτότητά σας, το οποίο είναι αδύνατο να τροποποιηθεί, και καμία εξωτερική παρέμβαση δεν θα έπρεπε να είναι δυνατή», εξηγεί ο Tristan Bromet.

Το Ελιζέ έλαβε αμέσως την κατάσταση πολύ σοβαρά. Η Brigitte Macron υπέβαλε καταγγελία και, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

*Με πληροφορίες από 20minutes, BFMTV

