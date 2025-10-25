Γαλλία: Το δράμα που αποκάλυψε η μητέρα της δολοφονημένης 12χρονης - Ο πατέρας πέθανε από τη θλίψη

Η υπόθεση της σοκαριστικής δολοφονίας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ στο Παρίσι συνεχίζει να προκαλεί συγκίνηση και οργή στη Γαλλία, ακόμα και μετά την καταδίκη της Αλγερινής δολοφόνου Νταμπιά Μπενκιρέντ σε ισόβια, την αυστηρότερη των ποινών στο ποινικό σύστημα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης η μητέρα της αδικοχαμένης 12χρονης αποκάλυψε πως πατέρας της κόρης της πέθανε από την θλίψη, ανήμπορος να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του.

Η 12χρονη Λόλα εθεάθη από κάμερες ασφαλείας να επιστρέφει από το σχολείο στις 14 Οκτωβρίου 2022, προτού βρεθεί νεκρή λίγες ώρες αργότερα σε ένα κιβώτιο στο χώρο εργασίας των γονιών της. Η Νταμπιά Μπενκιρέντ, μια Αλγερινή γυναίκα που ζούσε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων και είχε λάβει εντολή απέλασης, κατηγορείται για τον βιασμό, τον βασανισμό και τη δολοφονία του ανήλικου κοριτσιού.

Την Τετάρτη, η συντετριμμένη μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, διηγήθηκε στο δικαστήριο πώς ο σύζυγός της, Γιόχαν, ο οποίος είχε κόψει το αλκοόλ, άρχισε να πίνει ξανά την ημέρα που σκοτώθηκε η κόρη τους. «Έπινε από το πρωί μέχρι το βράδυ», είπε.

Δήλωσε ότι «πέθανε από τη θλίψη» και βασανιζόταν από «τους δαίμονές του». Ο Γιόχαν πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024.

Πριν από το θάνατό του, είχε κρεμάσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος της κατηγορούμενης που έγραφε προς την κόρη του: «Αγαπημένη μου, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξε τόση σκληρότητα και βαρβαρότητα απέναντί σου, εσύ που ήσουν τόσο καλή».

«Ανυπομονώ να σε ξαναδώ», συνέχιζε το σημείωμα, υπογεγραμμένο από: «Ο μπαμπάς σου, που σε αγαπάει για πάντα».

Ο αδελφός της Λόλα, Θιμπό Νταβιέ, μίλησε επίσης στο δικαστήριο, ζητώντας από την κατηγορούμενη να αποκαλύψει την αλήθεια.

Είπε: «Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους όλης της οικογένειας... και φυσικά του πατέρα μου, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον εδώ εξαιτίας του ίδιου προσώπου. Θα θέλαμε να πείτε την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, σε όλη τη Γαλλία και σε εμάς».

Η Μπενκιρέν, που μετακόμισε στη Γαλλία το 2013 με φοιτητική βίζα, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Λόλα κατά την έναρξη της δίκης, λέγοντας πως «λυπάται βαθιά για ό,τι συνέβη». Η Αλγερινή γυναίκα είχε παραβιάσει τη διάρκεια της βίζας της και είχε εκδοθεί εντολή απέλασής της τον Αύγουστο του 2022, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα.

