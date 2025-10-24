Γαλλία: Ισόβια στην Μπενκιρέντ για τον βιασμό, τον βασανισμό και τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα

Αποδεχόμενο τα αιτήματα του εισαγγελέα, το Κακουργιοδικείο του Παρισιού καταδίκασε την 27χρονη Νταχμπιά Μπενκιρέντ σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα μείωσης της ποινής , κατηγορούμενη για τον βιασμό, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία της Λόλα Νταβιέτ, του δωδεκάχρονου κοριτσιού που πριν από τρία χρόνια προσεγγίστηκε αμέσως μετά την αποφοίτησή του από σχολείο στο Παρίσι και στη συνέχεια δολοφονήθηκε μετά από ώρες βασανιστηρίων.

Η κατηγορούμενη έχει επανειλημμένα αλλάξει την ιστορία της σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός από τα πιο βάναυσα εγκλήματα στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, αλλά ποτέ δεν έχει αρνηθεί ότι είναι η δράστης.

Μια άστεγη γυναίκα, γεννημένη στις 12 Απριλίου 1998 στο Αλγέρι, η Νταχμπιά Μπενκιρέντ, διέμενε παράνομα στη Γαλλία από το 2019 και υπόκειτο σε εντολή απέλασης που δεν εκτελέστηκε ποτέ, γεγονός που πυροδότησε τεράστια πολιτική διαμάχη.

Δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν γνωστή στις αρχές μόνο ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Το 2019, έχασε τον πατέρα της και στη συνέχεια τη μητέρα της το 2020. Σύμφωνα με την αδερφή της Φρίχα, η οποία ζούσε στο ίδιο κτίριο με τη Λόλα και την οικογένειά της και η οποία συχνά φιλοξενούσε τη Νταχμπιά, η απώλεια των γονιών της ήταν το σημείο καμπής που την βύθισε σε ψυχική διαταραχή.

Στη δίκη, η Ντάχμπια Μπενκίρεντ περιέγραψε πώς συνάντησε τη Λόλα στο πίσω μέρος του κτιρίου, αμέσως μετά την επιστροφή της από το σχολείο, και ότι της ζήτησε να την ακολουθήσει με το ασανσέρ στο διαμέρισμα της αδερφής της για να τη βοηθήσει να κουβαλήσει μερικές βαλίτσες.

Εκείνη απάντησε: «Οι γονείς μου είναι οι επιστάτες του κτιρίου. Δεν θέλουν να πάω με κάποιον που δεν γνωρίζω».

Στη συνέχεια την άρπαξε από το μπράτσο και την έσυρε στο ασανσέρ μέχρι τον έκτο όροφο.

Στο διαμέρισμα της αδερφής της, Friha, η οποία έλειπε, η Ντάχμπια Μπενκίρεντ επιτέθηκε στο κορίτσι «για να πάρει εκδίκηση για το κακό που μου είχε κάνει ο Μουσταφά». Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο Μουσταφά ήταν ο σύντροφος που την ξυλοκόπησε και την κακοποίησε.

Η Ντάχμπια Μπενκίρεντ φέρεται να διάλεξε τη Λόλα, εντελώς τυχαία, για να «της κάνω το κακό που ήθελα να κάνω στον Μουσταφά».

«Ήμουν γεμάτη μίσος, και η Λόλα ήταν απλώς ένα άτομο πιο αδύναμο από εμένα, δεν την επέλεξα εγώ, απλώς έτυχε να βρίσκεται μπροστά μου».

Την ανάγκασε να γδυθεί και να κάνει ντους, στη συνέχεια τη βίασε όπως συνήθως έκανε ο Μουσταφά. Χρησιμοποίησε μονωτική ταινία για να δέσει τους αστραγάλους και τους καρπούς της και να την πνίξει, στη συνέχεια τη μαχαίρωσε και τελικά την κλείδωσε σε μια βαλίτσα.

«Στην αρχή δεν ήθελα να τη σκοτώσω, ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά επειδή την είχα βιάσει, σε εκείνο το σημείο θα μπορούσα κάλλιστα να τη σκοτώσω».

Το πρωί της Παρασκευής, μια ομάδα εξτρεμιστών συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστήριο για να απαιτήσει την θανατική ποινή για τη Ντάχμπια Μπενκιρέντ, παρά τις εκκλήσεις της οικογένειάς της να μην εκμεταλλευτεί αυτή τη θηριωδία για πολιτικό όφελος.

Ο πατέρας της Λόλα, Νταβιέτ πέθανε μετά την απώλεια της κόρης του. Στο δικαστήριο, η μητέρα της, Ντελφίν, περιέγραψε το κορίτσι ως «ένα χαρούμενο άτομο με τη ζωή, πάντα έτοιμο να αγαπάει τους άλλους. Είχε δυνατό χαρακτήρα. Δεν της άρεσε να της λένε όχι, όπως όλα φαντάζομαι... Αλλά ποτέ δεν έδειξε ασέβεια προς τους ενήλικες. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας για να μοιράζονται και να σεβόμαστε, αλλά και για να τους εξηγούμε τους κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από αγνώστους. Πάντα έλεγα στα παιδιά: "Αν κάποιος σας επιτεθεί, φωνάξτε, θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα σας ακούσει!"».

Η Ντελφίν Νταβιέτ είπε ότι πάλευε να συγχωρήσει τον εαυτό της που δεν κατάφερε να προστατεύσει την κόρη της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η μητέρα της Λόλα αποκάλεσε τη δολοφόνο «αυτή», «ο διάβολος», «το πράγμα» ή «το τέρας».

Η Ντελφίν Νταβιέτ ζήτησε από το δικαστήριο «να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει ότι αυτό το άτομο θα φυλακιστεί ισόβια. Δεν ζητάτε τίποτα λιγότερο από ισόβια κάθειρξη» και η εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημά της.

Απευθυνόμενη στο δικαστήριο, η εισαγγελέας είπε: «Σας ζητώ μια ποινή που σίγουρα δεν θα υπαγορεύεται από μίσος ή από εξωτερική πίεση που δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει, αλλά από την ευθύνη να προστατεύσουμε την κοινωνία από μια γυναίκα που είμαι βαθιά πεπεισμένη ότι εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη».

Διάφοροι ψυχίατροι έχουν επικαλεστεί ψυχικές διαταραχές στην υπόθεση Ντάχμπια Μπενκιρέντ, χωρίς όμως να φτάνουν στο σημείο να την θεωρήσουν ανίκανη τη στιγμή του εγκλήματος. Η κατηγορούμενη γνώριζε ότι διέπραττε κακό, ήθελε να το κάνει και το έκανε. Τα τελευταία της λόγια πριν από την καταδίκη ήταν: «Ζητώ συγχώρεση. Αυτό που έκανα είναι φρικτό. Αυτό είναι το μόνο που έχω να πω».