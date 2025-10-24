Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη και η φωτογραφία δεν είναι προϊόν ΑΙ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

AP
Ένα φωτογραφικό κλικ, λίγο μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ήταν αρκετό για να προκαλέσει αίσθηση και συζητήσεις.

Ο φωτογράφος του Associated Press με έδρα το Παρίσι, Thibault Camus, απαθανάτισε με την κάμερά του έναν κομψά ντυμένο νεαρό άνδρα που περπατούσε δίπλα σε ένστολους Γάλλους αστυνομικούς, το αυτοκίνητό των οποίων μπλόκαρε τις πύλες του μουσείου.

Αυτό που του τράβηξε την προσοχή ήταν ότι ο άνδρας ήταν ασυνήθιστα καλοντυμένος με παριζιάνικη κομψότητα, φορώντας καμπαρντίνα, σακάκι και γραβάτα και ένα φεντόρα (καπέλο).

Αμέσως η φωτογραφία έγινε viral με το διαδίκτυο να παίρνει φωτιά για την ταυτότητα του μυστηριώδους άνδρα.

Αναρτήσεις δήλωναν ότι ο καλοντυμένος άντρας ήταν ένας Γάλλος ντετέκτιβ —μια πιο κομψή εκδοχή του διάσημου επιθεωρητή Κλουζο από τις ταινίες «Pink Panther» — παρόλο που η λεζάντα της φωτογραφίας της AP δεν τον είχε ταυτοποιήσει.

Μια ανάρτηση στο X που έχει πλέον 5,6 εκατομμύρια προβολές λέει: «Πραγματική φωτογραφία (όχι AI!) ενός Γάλλου ντετέκτιβ που εργάζεται στην υπόθεση των γαλλικών κοσμημάτων της κορώνας που εκλάπησαν από το Λούβρο».

Ένας άλλος χρήστης — με 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους — ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας «που μοιάζει να βγήκε από μια νουάρ ταινία ντετέκτιβ της δεκαετίας του 1940 είναι ένας πραγματικός Γάλλος αστυνομικός ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή».

Ο Camus λέει ότι τίποτα από όσα είδε δεν τον οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα — ο άνδρας ήταν απλώς κάποιος που έφυγε από το Λούβρο καθώς οι αρχές εκκένωναν την περιοχή, λέει ο Camus.
«Εμφανίστηκε μπροστά μου, τον είδα, τράβηξα τη φωτογραφία», λέει ο Camus. «Πέρασε και έφυγε».

Αν ο άγνωστος άνδρας είναι πραγματικά ένας από τους περισσότερους από 100 ερευνητές που αναζητούν τους κλέφτες των κοσμημάτων, οι αρχές το κρατούν πολύ μυστικό.

«Προτιμούμε να διατηρήσουμε το μυστήριο ζωντανό ;)», είπε η εισαγγελία του Παρισιού με ένα κλείσιμο του ματιού σε μια απάντηση μέσω email στις ερωτήσεις του AP.

