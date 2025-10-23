Κλοπή στον Λούβρο: Στο μικροσκόπιο των αρχών το βίντεο των 33 δευτερολέπτων - Αυθεντικό ή όχι

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025

Η διακίνηση στο διαδίκτυο ενός βίντεο, διάρκειας 33 δευτερολέπτων, από τη μεγάλη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου, έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, παρά το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά του

Στο βίντεο, το οποίο ελέγχει η εισαγγελική αρχή του Παρισιού, δείχνει την απόδραση των κλεφτών. Οι εικόνες, αν και δεν έχουν επαληθευτεί από τις αρχές, αποτελούν μέρος των στοιχείων που αναλύονται από τους ερευνητές.

Στα πρώτα είκοσι δευτερόλεπτα φαίνεται το καλάθι με τον γερανό να κατεβαίνει αργά δίπλα στην πλαϊνή πρόσοψη του μουσείου. Μέσα, τουλάχιστον δύο άνδρες: ο ένας φορώντας κίτρινο γιλέκο και καλυμμένο το πρόσωπό του, ο άλλος ντυμένος στα μαύρα και φορώντας κράνος μοτοσικλέτας.

Και οι δύο κοιτάζουν κάτω, ανυπόμονα, σαν να ψάχνουν κάτι, ίσως το Στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το κομμάτι που έριξαν καθώς έφευγαν με ταχύτητα και το οποίο βρέθηκε αργότερα κατά την αστυνομική έρευνα.

Χρειάζονται περίπου δέκα δευτερόλεπτα για να αγγίξει το καλάθι το έδαφος από την αρχή της ηχογράφησης.

Μόλις κατεβαίνουν εξαφανίζονται πίσω από έναν τοίχο που εμποδίζει τη θέα τους. Τα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς αρχίζουν να ακούγονται σειρήνες της αστυνομίας, οι κινήσεις πίσω από τον τοίχο συνεχίζονται. Η βιντεοσκόπηση τελειώνει απότομα με μια φωνή να ρωτάει με πανικό: «Έφυγαν;»

???BREAKING: Footage of the heist targeting the Louvre in Paris has now been released.



This is the first time we can see actual video of the "heist of the century."



Here, the thieves escape on a truck-mounted lift before fleeing on a scooter. pic.twitter.com/LsCrAFeziW — Remix News & Views (@RMXnews) October 22, 2025

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε στο NBC News ότι γνωρίζει το βίντεο και ότι αποτελεί μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που αναλύονται σε μια έρευνα στην οποία συμμετέχουν 100 αστυνομικοί. Ανέφερε επίσης ότι βρέθηκαν δείγματα DNA σε ένα κράνος και γάντια, αν και δεν είναι ακόμη σαφές εάν ανήκουν στους δράστες.

Το βίντεο προσφέρει μια νέα ματιά στην απόδραση της ομάδας που, το πρωί της Κυριακής, έκλεψε οκτώ βασιλικά κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη αναπαράσταση, οι κλέφτες χρησιμοποίησαν έναν κλεμμένο γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση από ένα πλαϊνό παράθυρο, εισέβαλαν στην Πινακοθήκη Apollo και, σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, κατέστρεψαν προθήκες με ηλεκτρικά εργαλεία πριν διαφύγουν με σκούτερ.

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, παραδέχτηκε ενώπιον της Γαλλικής Γερουσίας ότι οι κάμερες ασφαλείας δεν κατάφεραν να εντοπίσουν εγκαίρως τους εισβολείς. Μετά την κλοπή, υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία απορρίφθηκε από την υπουργό Πολιτισμού, Ρασίντα Ντάτι .

Το μουσείο άνοιξε ξανά την Τετάρτη, αν και η Πινακοθήκη Apollo παραμένει κλειστή.

Οι ειδικοί ωστόσο προειδοποιούν ότι τα κοσμήματα ενδέχεται να έχουν αποσυναρμολογηθεί για να πωληθούν.

