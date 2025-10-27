Γαλλία: Ξεκίνησε η δίκη 10 ατόμων που κατηγορούνται για διαδικτυακό bullying στη Μπριζίτ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν και ο βετεράνος Ευγένιος Νιντ παρευρίσκονται σε τελετή στο άγαλμα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκωλ, στο Λονδίνο, Τρίτη 8 Ιουλίου 2025.

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη δέκα ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται για διαδικτυακό bullying της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, αφού διέδωσαν αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η πρώτη κυρία της Γαλλίας αντιμετωπίζει διάφορες θεωρίες συνομωσίας που ισχυρίζονται ότι γεννήθηκε άνδρας και ότι το όνομά της ήταν Jean-Michel Trogneux, το όνομα του αδελφού της.

Η δίκη έρχεται τρεις μήνες αφού η πρώτη Κυρία της Γαλλίας υπέβαλε καταγγελία για δυσφήμιση εναντίον της Αμερικανίδας συντηρητικής ακτιβίστριας Κάντας Όουενς, για τον ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν θα μπορούσε να είναι άνδρας.

Τον Αύγουστο του 2024, ο δικηγόρος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας υπέβαλε νομική καταγγελία για διαδικτυακή παρενόχληση, η οποία οδήγησε σε δύο μαζικές συλλήψεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2025.

Οι αρχικές έρευνες για την υπόθεση εντόπισαν αρκετούς ισχυρισμούς σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και αναφορές στη διαφορά ηλικίας μεταξύ αυτής και του Εμανουέλ Μακρόν που χαρακτήριζαν την σχέση τους ως «παιδεραστία», σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες.

Μεταξύ των οκτώ ανδρών και των δύο γυναικών ηλικίας 41 έως 60 ετών που δικάζονται είναι ένας εκλεγμένος αξιωματούχος, ένας ιδιοκτήτης γκαλερί, ένας ειδικός πληροφορικής, ένας δάσκαλος, ένας διαχειριστής ακινήτων και ένας επιχειρηματίας.

Το BFMTV, συνεργάτης του CNN, έδωσε λεπτομέρειες για έναν από τους κατηγορούμενους: τον 41χρονο Aurélien Poirson-Atlan, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Zoé Sagan» στα social media. Ο λογαριασμός του στο X, ο οποίος έχει πλέον ανασταλεί, έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών καταγγελιών και συνδέεται συχνά με θεωρίες συνομωσίας.