Τροχαίο με ανατροπή και εγκλωβισμό στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ο 36χρονος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τετάρτης (03/12), με εκτροπή του αυτοκινήτου από το οδόστρωμα, ανατροπή και εγκλωβισμό του οδηγού.

Το ατύχημα έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες στον κόμβο της Γιόφυρου επί του ΒΟΑΚ. 'Αμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, διασώστες της οποίας, από την 3η ΕΜΑΚ, μετά από προσπάθεια και λεπτούς χειρισμούς, απεγκλωβισαν τον οδηγό, ηλικίας 36 ετών, τον οποίο παρέλαβε με τις αισθήσεις του το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Στο Ι.Χ. αυτοκίνητο επέβαινε ακόμα μια γυναίκα, η οποία όμως κατάφερε και βγήκε από το αναποδογυρισμένο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι αρχές κάνουν λόγο για ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω καιρικών συνθηκών.

