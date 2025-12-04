Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (4/12) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ οι δύο τραυματίες, που επέβαιναν στο ΙΧ, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο σημείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

