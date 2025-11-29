Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

Η γυναίκα ασχολούνταν με εργασίες στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όταν ξαφνικά τμήμα του μπαλκονιού κατέρρευσε και την καταπλάκωσε - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Eurokinissi/Αρχείου
Σοκ έχει προκαλέσει στο Άργος το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού πολυκατοικίας κατέρρευσε και καταπλάκωσε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, η 50χρονη βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες. Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω φροντίδα.

