Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

Σοκ έχει προκαλέσει στο Άργος το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού πολυκατοικίας κατέρρευσε και καταπλάκωσε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, η 50χρονη βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες. Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω φροντίδα.

