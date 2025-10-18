Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου – Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, όταν μέρος μπαλκονιού υποχώρησε ξαφνικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην περιοχή, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, τα οποία προχώρησαν σε αποκλεισμό του δρόμου και διακοπή της κυκλοφορίας για προληπτικούς λόγους.

Διαβάστε επίσης