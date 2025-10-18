Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Μόνο υλικές ζημιές καταγράφονται από την πυρκαγιά σε σπίτι στη Νέα Σμύρνη
Φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, επί της οδού Ιωνίας, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
Η πυρκαγιά άρχισε από την κουζίνα, σύμφωνα με πληροφορίες. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ, στο διαμέρισμα έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
Δεν υπήρξαν απεγκλωβισμοί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
