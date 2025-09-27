Η τρομακτική απειλή του Πούτιν για το ΝΑΤΟ που πέρασε «κάτω από το ραντάρ»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περιμένει την άφιξη του ομολόγου του της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μια ανατριχιαστική προειδοποίηση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Γιούρι Μπογιέτσκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hope For Ukraine, τα πρόσφατα σχόλια του Πούτιν - που κοινοποιήθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του Κρεμλίνου - σηματοδοτούν μια σαφή και κλιμακούμενη απειλή για την Ευρώπη.

Ο κίνδυνος φαίνεται να έχει μεγεθυνθεί από μια πρόσφατη δραματική αλλαγή στη στάση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τώρα πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία, αντιστρέφοντας τις μακροχρόνιες εκκλήσεις του προς το Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης με μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε ότι «η Ρωσία είναι πλήρως ικανή να απαντήσει σε οποιαδήποτε τρέχουσα ή αναδυόμενη απειλή -όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένα στρατιωτικο-τεχνικά μέτρα».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Yunus-Bek Yevkurov, αριστερά, και τον υπουργό Άμυνας Andrei Belousov, δεξιά, επιθεωρεί όπλα και εξοπλισμό κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις στρατιωτικές ασκήσεις "Zapad 2025" ("Δύση 2025") στο πεδίο εκπαίδευσης Mulino στην περιοχή Nizhny Novgorod, Ρωσία, Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025 Pool Sputnik Kremlin

Η φράση «στρατιωτικά-τεχνικά μέτρα» απέχει πολύ από το να είναι αβλαβής, σύμφωνα με τον Μπογιέτσκο, ο οποίος επισημαίνει ότι ήταν η ίδια γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Πούτιν πριν ξεκινήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, υποδηλώνοντας ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να υπαινίσσεται άμεση στρατιωτική δράση κατά των ευρωπαϊκών κρατών.

Η χρονική στιγμή της δήλωσης του Πούτιν, υποστηρίζει ο Μπογιέτσκο, είναι πολύ σημαντική. Πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ενθαρρυνθεί από μια σειρά εξελίξεων μετά από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα.

Από εκείνη τη συνάντηση, έχει προκύψει ένα ανησυχητικό μοτίβο, σύμφωνα με τον ίδιο: Οι ουκρανικές πόλεις αντιμετώπισαν εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις, 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο -που απορρίφθηκε από τον Λευκό Οίκο ως «λάθος»- και τρία ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, με την απάντηση της Ουάσιγκτον να σημειώνει απλώς ότι «δεν της αρέσει αυτό».

«Αυτός είναι κλασικός εκβιασμός. Ο Πούτιν δοκιμάζει τα όρια της ευρωπαϊκής αποφασιστικότητας επειδή αντιλαμβάνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην υπερασπιστούν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση ρωσικής εισβολής» λέει χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι ανίσχυρα. Οι ουκρανικές δυνάμεις σε συνδυασμό με ένα ενωμένο ευρωπαϊκό μέτωπο, θα μπορούσαν να αποκρούσουν επιθέσεις ακόμη και χωρίς άμεση στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ -υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε πρόκληση.

