To «κόλπο γκρόσο» του Πούτιν για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους της Μολδαβίας μέσω της Εκκλησίας

Την Κυριακή η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στη Μολδαβία 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

To «κόλπο γκρόσο» του Πούτιν για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους της Μολδαβίας μέσω της Εκκλησίας

Πιστοί προσεύχονται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στο Κισινάου της Μολδαβίας

REUTERS/Marton Monus
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την προσεχή Κυριακή οι Μολδαβοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της προέδρου Μάγια Σάντου επιδιώκει να υπερασπιστεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, εν μέσω κατηγοριών για τεράστια ρωσική παρέμβαση στη χώρα. Αντίπαλός του είναι το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, με ηγέτη τον πρώην πρόεδρο Ιγκόρ Ντοντόν, και η αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Από το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί και το αν η χώρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία ή θα αλλάξει πλήρως πολιτική προσεγγίζοντας την Μόσχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρακτορείο Reuters αποκάλυψε ότι η Ρωσία πλήρωσε για να κάνουν οι Ορθόδοξοι ιερείς της Μολδαβίας προσκυνήματα στη Μόσχα και τους έδωσε χρεωστικές κάρτες με εκατοντάδες δολάρια κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα. Σε αντάλλαγμα, οι ιερείς δημιούργησαν κανάλια Telegram για να επηρεάσουν τις εκλογές της Μολδαβίας, προειδοποιώντας ενάντια στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθώντας τις παραδοσιακές αξίες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πατέρας Mihai Bicu, ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μολδαβίας και η ομάδα του, αποτελούμενη από μερικές δεκάδες Μολδαβούς κληρικούς, είχαν περάσει την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα σε μερικά από τα πιο ιερά μέρη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Τους δόθηκαν κουπόνια αξίας 10.000 ρούβλια (120 δολάρια) από Ρώσους Ορθόδοξους αξιωματούχους για να τα ξοδέψουν σε εκκλησιαστικά καταστήματα που πωλούν εικόνες και αναμνηστικά, είπε. Επίσης, παρακολούθησαν μια σειρά διαλέξεων από θεολόγους και ιστορικούς που τόνισαν ότι η Ρωσία και η πρώην σοβιετική Μολδαβία συνδέονται με αιώνες παράδοσης και κοινή πίστη και πρέπει να παραμείνουν ενωμένες ενάντια σε μια ηθικά διεφθαρμένη Δύση, πρόσθεσε ο ιερέας.

Πριν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ο Bicu είπε ότι αυτός και πολλοί άλλοι από την ομάδα του έλαβαν χρεωστικές κάρτες που εκδόθηκαν από μια ρωσική κρατική τράπεζα και τους δόθηκαν σε ένα μοναστήρι από άτομα που δεν ανήκαν στην εκκλησία και τα οποία δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει. Τους είπαν ότι τα χρήματα θα τους μεταφερθούν αμέσως μετά την επιστροφή τους στη Μολδαβία.

Οι ιερείς έπρεπε να ανταποδώσουν με μια υπηρεσία: όταν παρέλαβαν τις κάρτες, ο Bicu είπε ότι η ομάδα του ενημερώθηκε ότι σε αντάλλαγμα για τα χρήματα – έλαβε περίπου 1.200 δολάρια κατά την επιστροφή του – έπρεπε να δημιουργήσουν κανάλια κοινωνικών μέσων για τις ενορίες τους στη Μολδαβία, προκειμένου να προειδοποιήσουν τους πιστούς τους για τους κινδύνους της επιδίωξης της φιλοδυτικής κυβέρνησης για στενότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σημειώνεται ότι ενώ Μολδαβία απέκτησε επίσημα την ανεξαρτησία της από τη Μόσχα το 1991, η Ορθόδοξη Εκκλησία της — ένας σεβαστός θεσμός που ακολουθείται από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της — παραμένει υποτελής του Πατριαρχείου Μόσχας.

Σχεδόν 90 νέα κανάλια Telegram ως λογαριασμοί των ορθόδοξων ενοριών της Μολδαβίας

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση των δεδομένων των κοινωνικών μέσων από το Reuters, κατά το τελευταίο έτος δημιουργήθηκαν σχεδόν 90 νέα κανάλια Telegram ως λογαριασμοί των ορθόδοξων ενοριών της Μολδαβίας. Η ανάλυση διαπίστωσε ότι τα περισσότερα κανάλια δημοσίευαν σχεδόν καθημερινά πανομοιότυπο περιεχόμενο, προτρέποντας τους πιστούς να αντιταχθούν στην προωθητική στάση της κυβέρνησης προς τη Δύση σε αναρτήσεις που έφτασαν σε χιλιάδες ακόλουθους.

Τελικά, ο Bicu δεν εφάρμοσε το σχέδιο που είχε καταστρωθεί για αυτόν στη Μόσχα, σύμφωνα με το Reurers. Λίγες εβδομάδες μετά το ταξίδι, παραιτήθηκε από την εκκλησία και προσχώρησε σε ένα αντίπαλο κλάδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι ευθυγραμμισμένο με τη Ρουμανία. Είπε ότι έφυγε επειδή διαφωνούσε με τις οικονομικές και προσωπικές αποφάσεις των ηγετών της επισκοπής του, προσθέτοντας ότι κράτησε τα 1.200 δολάρια.

Άλλοι κληρικοί εκτέλεσαν το σχέδιο για το διαδίκτυο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο 12χρονος

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - Δύο ελαφρά τραυματίες

13:48ΚΟΣΜΟΣ

To «κόλπο γκρόσο» του Πούτιν για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους της Μολδαβίας μέσω της Εκκλησίας

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συμφωνία «μαμούθ» 25 δισεκατομμυρίων με τη Μόσχα για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ενέργειας

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς - Εκτός Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι για Λεβαδειακό

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάνοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Κατηγορείται για κακούργημα

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά Πολωνού σκιέρ - Ανέβηκε και κατέβηκε το Έβερεστ χωρίς οξυγόνο - Βίντεο

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ποιοι κερδίζουν έως 50 ευρώ

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ναταλία Λιονάκη: Παίζει και χορεύει με ορφανά παιδιά στην Κενυά ως μοναχή Φεβρωνία

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποπομπή Μυλωνάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατάπιε τη γλώσσα του»

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1 Οκτωβρίου: Χωρίς λεωφορεία η Θεσσαλονίκη

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική συνάντηση στα άδυτα του Κρεμλίνου: «Θα καταρρίψουμε τα αεροσκάφη σας» προειδοποίησαν οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες τους Ρώσους

13:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Super Cup της Ρόδου

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ - Τρεις νοσηλεύονται με δηλητηρίαση

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στέλνουν στην Κομισιόν την υπόθεση των Τεμπών

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία - Η απάντηση του Στάρμερ στο μεταναστευτικό: Ψηφιακό δελτίο ταυτότητας για πολίτες και μόνιμους κατοίκους

13:04LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πώς η Ηρώ Καρυοφύλλη βοήθησε στο σενάριο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

«Snake Eyes»:Η viral σκηνή από την ταινία του Νίκολας Κέιτζ που θυμίζει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Διαγράφονται 335.000 αιώνιοι φοιτητές - Πώς θα γίνει βήμα βήμα η διαδικασία

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

10:30ΕΛΛΑΔΑ

25 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα»: «Στις Πόρτες της Πάρου πέθανα και ξαναγεννήθηκα»

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Καστρίτσι Αχαΐας: Στη «μάχη» 40 πυροσβέστες και πέντε εναέρια - Δείτε βίντεο

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

12:33LIFESTYLE

Αλλαγές στον ΣΚΑΪ – Μειώνεται η διάρκεια της Στεφανίδου, έρχεται σατιρική εκπομπή

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάνοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Κατηγορείται για κακούργημα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ