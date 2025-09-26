Την προσεχή Κυριακή οι Μολδαβοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της προέδρου Μάγια Σάντου επιδιώκει να υπερασπιστεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, εν μέσω κατηγοριών για τεράστια ρωσική παρέμβαση στη χώρα. Αντίπαλός του είναι το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, με ηγέτη τον πρώην πρόεδρο Ιγκόρ Ντοντόν, και η αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Από το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί και το αν η χώρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία ή θα αλλάξει πλήρως πολιτική προσεγγίζοντας την Μόσχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρακτορείο Reuters αποκάλυψε ότι η Ρωσία πλήρωσε για να κάνουν οι Ορθόδοξοι ιερείς της Μολδαβίας προσκυνήματα στη Μόσχα και τους έδωσε χρεωστικές κάρτες με εκατοντάδες δολάρια κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα. Σε αντάλλαγμα, οι ιερείς δημιούργησαν κανάλια Telegram για να επηρεάσουν τις εκλογές της Μολδαβίας, προειδοποιώντας ενάντια στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθώντας τις παραδοσιακές αξίες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πατέρας Mihai Bicu, ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μολδαβίας και η ομάδα του, αποτελούμενη από μερικές δεκάδες Μολδαβούς κληρικούς, είχαν περάσει την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα σε μερικά από τα πιο ιερά μέρη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Τους δόθηκαν κουπόνια αξίας 10.000 ρούβλια (120 δολάρια) από Ρώσους Ορθόδοξους αξιωματούχους για να τα ξοδέψουν σε εκκλησιαστικά καταστήματα που πωλούν εικόνες και αναμνηστικά, είπε. Επίσης, παρακολούθησαν μια σειρά διαλέξεων από θεολόγους και ιστορικούς που τόνισαν ότι η Ρωσία και η πρώην σοβιετική Μολδαβία συνδέονται με αιώνες παράδοσης και κοινή πίστη και πρέπει να παραμείνουν ενωμένες ενάντια σε μια ηθικά διεφθαρμένη Δύση, πρόσθεσε ο ιερέας.

Πριν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ο Bicu είπε ότι αυτός και πολλοί άλλοι από την ομάδα του έλαβαν χρεωστικές κάρτες που εκδόθηκαν από μια ρωσική κρατική τράπεζα και τους δόθηκαν σε ένα μοναστήρι από άτομα που δεν ανήκαν στην εκκλησία και τα οποία δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει. Τους είπαν ότι τα χρήματα θα τους μεταφερθούν αμέσως μετά την επιστροφή τους στη Μολδαβία.

Οι ιερείς έπρεπε να ανταποδώσουν με μια υπηρεσία: όταν παρέλαβαν τις κάρτες, ο Bicu είπε ότι η ομάδα του ενημερώθηκε ότι σε αντάλλαγμα για τα χρήματα – έλαβε περίπου 1.200 δολάρια κατά την επιστροφή του – έπρεπε να δημιουργήσουν κανάλια κοινωνικών μέσων για τις ενορίες τους στη Μολδαβία, προκειμένου να προειδοποιήσουν τους πιστούς τους για τους κινδύνους της επιδίωξης της φιλοδυτικής κυβέρνησης για στενότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σημειώνεται ότι ενώ Μολδαβία απέκτησε επίσημα την ανεξαρτησία της από τη Μόσχα το 1991, η Ορθόδοξη Εκκλησία της — ένας σεβαστός θεσμός που ακολουθείται από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της — παραμένει υποτελής του Πατριαρχείου Μόσχας.

Σχεδόν 90 νέα κανάλια Telegram ως λογαριασμοί των ορθόδοξων ενοριών της Μολδαβίας

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση των δεδομένων των κοινωνικών μέσων από το Reuters, κατά το τελευταίο έτος δημιουργήθηκαν σχεδόν 90 νέα κανάλια Telegram ως λογαριασμοί των ορθόδοξων ενοριών της Μολδαβίας. Η ανάλυση διαπίστωσε ότι τα περισσότερα κανάλια δημοσίευαν σχεδόν καθημερινά πανομοιότυπο περιεχόμενο, προτρέποντας τους πιστούς να αντιταχθούν στην προωθητική στάση της κυβέρνησης προς τη Δύση σε αναρτήσεις που έφτασαν σε χιλιάδες ακόλουθους.

Τελικά, ο Bicu δεν εφάρμοσε το σχέδιο που είχε καταστρωθεί για αυτόν στη Μόσχα, σύμφωνα με το Reurers. Λίγες εβδομάδες μετά το ταξίδι, παραιτήθηκε από την εκκλησία και προσχώρησε σε ένα αντίπαλο κλάδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι ευθυγραμμισμένο με τη Ρουμανία. Είπε ότι έφυγε επειδή διαφωνούσε με τις οικονομικές και προσωπικές αποφάσεις των ηγετών της επισκοπής του, προσθέτοντας ότι κράτησε τα 1.200 δολάρια.

Άλλοι κληρικοί εκτέλεσαν το σχέδιο για το διαδίκτυο.