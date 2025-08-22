Στη Μολδαβία μεταβαίνουν Μακρόν, Μερτς και Τουσκ «για να υποστηρίξουν την κυριαρχία της»

Ο Μακρόν είχε εκφράσει την επιθυμία «να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μας ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Μολδαβίας έναντι της ξένης ανάμιξης»

Στη Μολδαβία μεταβαίνουν Μακρόν, Μερτς και Τουσκ «για να υποστηρίξουν την κυριαρχία της»
Οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ θα μεταβούν την ερχόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου στο Κισινάου για μια επίσκεψη υποστήριξης προς τη Μολδαβία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία για απόπειρες αποσταθεροποίησης, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Έπειτα από πρόσκληση της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάγια Σάντου, οι τρεις ηγέτες θα μεταβούν στο Κισινάου με την ευκαιρία της 34ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας για να «επαναβεβαιώσουν εκεί την πλήρη υποστήριξή τους στην ασφάλεια, την κυριαρχία και τον ευρωπαϊκό δρόμο της Μολδαβίας».

Η αρχηγός του κράτους, κατηγόρησε στα τέλη Ιουλίου τη Ρωσία ότι σχεδίαζε να παρέμβει μέσω εκστρατειών παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεων και πληρωμένων «βίαιων» στο πλαίσιο, μιας περίπλοκης και συντονισμένης επιχείρησης ανάμιξης «χωρίς προηγούμενο» για να φέρει στο στρατόπεδό της τη φιλοευρωπαϊκή Μολδαβία στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η Μόσχα θέλει να μπορέσει «από το φθινόπωρο» «να θέσει υπό τον έλεγχό της» τη Μολδαβία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, χάρη σε μηχανισμούς εξαγοράς ψήφων και χρηματοδοτήσεων με «κρυπτονομίσματα», έχοντας προβλέψει για το λόγο αυτό δαπάνη «100 εκατομμυρίων ευρώ», είχε καταγγείλει η πρόεδρος επισημαίνοντας επίσης τις ευθύνες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Η Μάγια Σάντου κατηγόρησε τις δύο κύριες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι χρησιμοποιούν το σχέδιο αυτό για να της στερήσουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, που θα έφερνε αυτή την πρώην σοβιετική δημοκρατία πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της στην ΕΕ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη στα μέσα Ιουλίου, το κεντροδεξιό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Σάντου προηγείται με 39% των ψήφων, ακολουθούμενο από το φιλορωσικό Σοσιαλιστικό Κόμμα της αντιπολίτευσης με 14,9%.

Ο Μακρόν είχε εκφράσει την επιθυμία «να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μας ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Μολδαβίας έναντι της ξένης ανάμιξης» και κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη Σάντου στις 10 Μάρτιο στο μέγαρο των Ηλυσίων, καταδίκασε «όλο και πιο απροκάλυπτες» τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία και τους δημοκρατικούς θεσμούς της.

