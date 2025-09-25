Ο Μολδαβός ολιγάρχης Πλαχότνιουκ εκδόθηκε από την Ελλάδα - Βίντεο

Ο ολιγάρχης και πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ, εκδόθηκε από την Ελλάδα στη Μολδαβία. Τώρα έχει προγραμματιστεί να κρατηθεί σε απομόνωση σε φυλακή του Κισινάου.

Αυτό ανέφερε η τοπική εφημερίδα Newsmaker.

Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον περασμένο Ιούλιο.

Στο αεροπλάνο ο Πλαχότνιουκ φρουρούνταν από ειδικές δυνάμεις, εκπροσώπους της Ιντερπόλ και αστυνομικούς με πολιτικά. Στην ίδια πτήση βρισκόταν επίσης και ο δικηγόρος του, Λούσιαν Ρόγκατς.

Το αεροπλάνο του επιχειρηματία προσγειώθηκε στο Κισινάου σήμερα το πρωί. Μεταφέρθηκε υπό αυστηρή φρούρηση στο σωφρονιστικό κατάστημα αρ. 13.

???? Greece extradites Moldovan oligarch and former Democratic Party leader Vladimir Plahotniuc to Chisinau



Plahotniuc faces charges in his home country in three criminal cases, including the theft of $1 billion from major bank accounts. In April 2025, he was placed on the… pic.twitter.com/dmAKGO4W0L — Visegrád 24 (@visegrad24) September 25, 2025

Ο Πλαχότνιουκ ηγήθηκε του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο βρισκόταν στην εξουσία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από το 2016 έως το 2019, αλλά συμμετείχε επίσης στην κυβέρνηση το 2009. Ο ολιγάρχης εμπλέκεται σε πολυάριθμες ποινικές διαδικασίες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε σχέση με εγκλήματα που σχετίζονται με την υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων και την παράνομη μεταφορά τους εκτός της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Λίγους μήνες μετά την απόδρασή του από τη Μολδαβία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε σχέση με τον ρόλο του στο τραπεζικό σχέδιο, από το 2013 έως το 2015, όταν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια εξήχθησαν από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Οι δικηγόροι του φυγόδικου ολιγάρχη αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο, οι εισαγγελείς κατάφεραν να κατασχέσουν μια βίλα στην Ελβετία και ένα σαλέ στις Άλπεις, τα οποία φέρονται να ανήκαν στον Πλαχότνιουκ.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2025, ο φυγόδικος ολιγάρχης τέθηκε σε διεθνή λίστα καταζητούμενων αφού αποδέχτηκε το αίτημα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να επανεξετάσει την άρνηση που είχε προταθεί προηγουμένως το 2020. Και στο τέλος του ίδιου μήνα, ο Πλαχότνιουκ συνελήφθη στο ξενοδοχείο «Jumeirah Al Naseem» στο Ντουμπάι.

Στην ιστοσελίδα της Ιντερπόλ, ο Πλαχότνιουκ εμφανίζεται με τέσσερις υπηκοότητες, συμπεριλαμβανομένης της ρουμανικής.