Λουκασένκο: «Ο Πούτιν έχει μία πρόταση που η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί»

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, ύστερα από πεντάωρη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, ανέφερε ότι υπάρχει «μία καλή πρόταση» στο τραπέζι, την οποία η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να αποδεχθεί «αν δεν θέλει να χάσει ολόκληρη τη χώρα».

Ο Λουκασένκο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με ποιες παραχωρήσεις ή όρους μπορεί να περιλαμβάνει.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τις κατεχόμενες περιοχές ως ρωσικές, ωστόσο, γνωστοποίησε πως εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός αύριο, θα δεχθεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη σημερινή γραμμή του μετώπου.

«Όχι, δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτά τα εδάφη που είναι προσωρινά κατεχόμενα ως εδάφη της Ρωσίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε», τόνισε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους σε συνέντευξη στο Axios.

Όμως, σημείωσε ότι αν η εκεχειρία εκκινούσε αμέσως και ήταν σαφές πως η Ουκρανία δεν έχει τη δύναμη να ανακτήσει τώρα τα εδάφη, «είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε γι’ αυτό, αλλά και να τα πάρουμε πίσω κάποια στιγμή στο μέλλον με διπλωματικό τρόπο, όχι με όπλα. Νομίζω πως αυτό είναι ένας καλός συμβιβασμός για όλους».

Υπογράμμισε ότι η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί μέσα από διάλογο, με στόχο τη μείωση των απωλειών.