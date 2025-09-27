Η φυλάκιση του Σαρκοζί και τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της Μαρίν Λεπέν

Η φυλάκιση Σαρκοζί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη «δικαιοσύνη κατά των πολιτικών» στη Γαλλία – Τι σημαίνει για την προσφυγή της Λεπέν

Μαρίν Λε Πεν
Μαρίν Λε Πεν
Η ποινή φυλάκισης του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για συνωμοσία προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στη γαλλική πολιτική σκηνή, λίγους μήνες πριν η Μαρίν Λεπέν επιχειρήσει να ανατρέψει τη δική της καταδίκη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε την Πέμπτη τον Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκισης για προσπάθεια άντλησης προεκλογικών κεφαλαίων από τη Λιβύη, καθιστώντας τον πρώτο μεταπολεμικό πρόεδρο της Γαλλίας που οδηγείται στη φυλακή.

Ο Λουντοβίκ Φριά, πρόεδρος της USM, του μεγαλύτερου συνδικάτου δικαστικών λειτουργών, υπογράμμισε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», αν και αναγνώρισε ότι ορισμένοι μπορεί να αμφισβητήσουν τα κίνητρα των δικαστών. «Θα υπάρχει ξεκάθαρα ένα πριν και ένα μετά από αυτήν την απόφαση», δήλωσε.

Οι δικαστές εντείνουν την πίεση

Καθώς έβγαινε από το δικαστήριο, ο Σαρκοζί επανέλαβε την αθωότητά του και κατηγόρησε το δικαστικό σώμα ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η ποινή του εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς αναστολή εν αναμονή της έφεσης, κάτι που στο παρελθόν είχε επιτραπεί σε άλλους πολιτικούς.

Δικηγόροι και πολιτικοί επισημαίνουν ότι οι «προσωρινές εκτελέσεις» έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς η κοινωνία απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ακεραιότητα από τους αιρετούς. Η Ζούντιθ Άλενμπαχ, επικεφαλής άλλης δικαστικής ένωσης, ανέφερε ότι το 89% των ποινών άνω των δύο ετών εκτελούνται πριν από την ολοκλήρωση της εφέσεως.

Στο μεταξύ, η εισαγγελία του Παρισιού διεξάγει έρευνα για απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση για τον Σαρκοζί. Και η δικαστής που καταδίκασε τη Λεπέν νωρίτερα φέτος έχει τεθεί υπό αστυνομική προστασία.

Η υπόθεση Λεπέν

Η Λεπέν, αρχηγός του Εθνικού Συναγερμού, καταδικάστηκε τον Μάρτιο για κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων με «προσωρινή εκτέλεση» και πενταετή απαγόρευση ενασχόλησης με την πολιτική, που την αποκλείει από τις εκλογές του 2027. Η έφεσή της τον Ιανουάριο θα κρίνει αν θα μπορέσει να είναι υποψήφια.

Η ίδια δήλωσε ότι η υπόθεση Σαρκοζί δείχνει πως «η γενίκευση των προσωρινών εκτελέσεων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο». Δικαστικές πηγές επιμένουν πάντως ότι οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται.

Ο Φριά τόνισε ότι η απόφαση για τον Σαρκοζί δείχνει πως οι δικαστές «δεν κάνουν πίσω» στη μάχη κατά της διαφθοράς, αν και είπε ότι δεν μπορεί να προδικάσει την έκβαση της έφεσης της Λεπέν.

Σύμμαχοί της καταγγέλλουν ότι οι δεξιοί πολιτικοί αντιμετωπίζονται αυστηρότερα, επικαλούμενοι την περίπτωση του κεντρώου πρώην πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, που αθωώθηκε πέρυσι. Το ενδιαφέρον έφτασε μέχρι τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για «lawfare» και να στέλνει αντιπροσωπεία στήριξης.

Αντιδράσεις και πολιτική σύγκρουση

Η δεξιά πρώην δήμαρχος Μπριζίτ Μπαρέζ, που καταδικάστηκε το 2021 με πενταετή απαγόρευση αλλά αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό, δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε όπλο στα χέρια των ισχυρών».

Ο πρόεδρος της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέρ εξέφρασε επίσης ανησυχία για την προσωρινή εκτέλεση πριν εξαντληθούν τα ένδικα μέσα. Αντίθετα, η αριστερά χαιρέτισε την απόφαση, με τον Μανουέλ Μπομπάρ να σημειώνει: «Η υποχρέωση εντιμότητας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αλλά και εκείνους που κατέχουν εξουσία».

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ δήλωσε στην Le Parisien ότι, αν ο νόμος προκαλεί αντιπαραθέσεις, «είναι στη Βουλή να τον εξετάσει».

