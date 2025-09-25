Σαρκοζί: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Είμαι αθώος»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί φτάνει στην τελετή ορκωμοσίας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, Γαλλία, το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Καταδικασμένος σε πέντε χρόνια φυλάκισης, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι αυτό που συνέβη στο δικαστήριο «είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου» και «την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στο δικαστικό σύστημα».

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι αθωώθηκε για τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες: «Καταδικάζομαι επειδή φέρεται να επέτρεψα σε δύο συναδέλφους μου να παρουσιάσουν την ιδέα της παράνομης χρηματοδότησης για την προεκλογική μου εκστρατεία».

«Θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Θα συμμορφωθώ με την κλήτευση του δικαστηρίου. Και αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος», δήλωσε στη συνέχεια ο Νικολά Σαρκοζί.

«Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα», πρόσθεσε πριν ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση. «Πιθανότατα θα πρέπει να εμφανιστώ με χειροπέδες ενώπιον του Εφετείου. Όσοι με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι με ταπεινώνουν. Αυτό που έχουν ταπεινώσει σήμερα είναι η Γαλλία, είναι η εικόνα της Γαλλίας».

Και αν κάποιος έχει προδώσει τους Γάλλους, δεν είμαι εγώ, είναι αυτή η απίστευτη αδικία που μόλις είδατε. Δεν έχω πνεύμα εκδίκησης, ούτε μίσος, αλλά ας το καταλάβουν και ας το ακούσουν όλοι: Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω την πλήρη αθωότητά μου», κατέληξε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας από το 2007 μέχρι το 2012.