Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τη μέθοδο και τη διαδικασία της συγγραφής του πολυαναμενόμενου βιβλίου του - Γιατί αφαιρέθηκαν οι αιχμές από την τελική έκδοση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ημερίδα Κράτος Δικαίου: Δημοκρατία και Δικαιοσύνη απο το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου, 2025

Ιδιαίτερες πτυχές της συγγραφής της «Ιθάκης» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στο podcast BookVoice και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός, με την ιδιότητα πια του συγγραφέα, αποκαλύπτει τη μέθοδο που ακολούθησε για τη συγγραφή του εκτεταμένης έκτασης βιβλίου του, το οποίο ξεπερνά τις 760 σελίδες.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε ότι η συγγραφή του βιβλίου του πήρε δύο χρόνια, καθώς το ξεκίνησε αμέσως μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Όπως εξηγεί, η απόφαση για τη συγγραφή του βιβλίου δεν ήταν εύκολη, παρά το γεγονός ότι είχε αναγνωρίσει την ανάγκη να το γράψει ήδη από τις στιγμές που βίωνε ως πρωθυπουργός. «Όμως αυτή, αυτή η απόφαση και ταυτόχρονα αυτή η ευθύνη, αυτό το χρέος, έτσι το βλέπω και ως ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μου αλλά και απέναντι στην ιστορία, ένα ιστορικό χρέος, δεν ήταν τόσο εύκολη», εξηγεί και συνεχίζει λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα διότι αυτό το οποίο έπρεπε να παράξω έπρεπε να είναι ποιοτικά πάρα πολύ καλό. Να βυθιστώ μέσα σε μια θάλασσα στοιχείων και δεδομένων, ώστε αυτό το οποίο θα παραχθεί να αποτυπώνει όσο το δυνατόν πιο πληρέστερα τη ροή των πραγμάτων, τη χρονοσειρά των δεδομένων και τα πραγματικά δεδομένα και δεύτερον, έπρεπε να είναι κάτι το οποίο να είναι πηγαίο, να είναι μια κατάθεση ψυχής, όχι να είναι απλά μια αφήγηση».

Το γράψιμο και το «μπλοκάρισμα»

Ο Αλέξης Τσίπρας χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο για να καταγράψει τα δύο πρώτα μέρη του βιβλίου, δηλαδή το αυτοβιογραφικό κεφάλαιο για το πώς άρχισε να αντιλαμβάνεται την πολιτική από τα εφηβικά του χρόνια και μέχρι την απόφασή του να κατέλθει ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον Συνασπισμό το 2006. Το δεύτερο μέρος που κατέγραψε κατά τον πρώτο χρόνο συγγραφής ήταν εκείνο για την περίοδο από το 2006 έως το 2015, δηλαδή την περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ανέλαβε την αρχηγία του Συνασπισμού (2008), την «εκτίναξη» του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τελικά τη νίκη στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Όλη αυτή η περίοδος καταγράφηκε βιβλιογραφικά εντός το 2024, όπως είπε ο ίδιος ο συγγραφέας της «Ιθάκης».

«Κάποια στιγμή σταμάτησα όμως όταν βρέθηκα μπροστά στο Γολγοθά του 2015. Και δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό, τι έχει να κάνει με την δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά, να φτιάξω τα κομμάτια του παζλ και να το τοποθετήσω αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς», αφηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, παραδεχόμενος ότι η δυσκολία του να καταγράψει τα γεγονότα της κρίσιμης πενταετίας της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τον οδήγησε στο να μη γράφει για έξι ολόκληρους μήνες, κατά τους οποίους όμως δούλευε για το βιβλίο συλλέγοντας στοιχεία.

Πώς ξεπέρασε τη δυσκολία συγγραφής

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανοιχτός στο να συζητήσει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως συγγραφέας στο podcast του BookVoice, αφηγήθηκε και τη μέθοδο που χρησιμοποίησε ώστε να επανέλθει στην συγγραφή της «Ιθάκης».

«Για να το ξεπεράσω φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ τα συναισθήματά μου, την αφήγησή μου, γι’ αυτό και έχει και ένα αφηγηματικό χαρακτήρα του βιβλίου, πως ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Και αφού κάναμε πέντε - έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015. Φυσικά, μετά το δούλεψα, το ξαναδουλέψα, το ξαναδούλεψα. Έβαλα και άλλα στοιχεία, βρήκα και άλλα στοιχεία, δεν τελείωσε αυτό. Αλλά μόλις τελείωσα το '15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο νεράκι», εξηγεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Η ώρα των διορθώσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως περιέγραψε και ένα αίσθημα που βιώνουν οι περισσότεροι συγγραφείς μετά που ολοκληρώνεται το κύριο μέρος της συγγραφής ενός βιβλίου.

Όπως είπε, μετά τον Ιούλιο όταν ολοκληρώθηκε η συγγραφή, ο ίδιος κάθε φορά που το ξαναδιάβαζε έκανε διορθώσεις.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, «από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία» στις αιχμές, το ύφος και τη γραφή. Ο λόγος, όπως εξήγησε για την άμβλυνση κάποιων αιχμών που υπήρχαν απέναντι σε πρόσωπα που βρίσκονται εν ζωή, ήταν «να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος, γιατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα».

«Γι’ αυτό το λόγο το βιβλίο, γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια», εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι το αρχικό «χειρόγραφο» είχε μεγάλες διαφορές από την τελική έκδοση που θα φτάσει στις βιβλιοθήκες των αναγνωστών.

Ολόκληρο το podcast για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα:

