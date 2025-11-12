Μητσοτάκης: Ανάρτηση στα social media για τα μέτρα ελάφρυνσης στη ΔΕΘ για τους νέους

Σε νέα του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του νέου φορολογικού μέτρου που προβλέπει μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει τις νέες και τους νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώσαμε. Για να δούμε τι απάντησαν…» αναφέρει ο πρωθυπουργός στο βίντεο που ανήρτησε, όπου εμφανίζονται νέοι άνθρωποι να σχολιάζουν σχετικά.

Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είτε δεν γνώριζαν καθόλου, είτε είχαν ελάχιστη ενημέρωση για τα συγκεκριμένα μέτρα — γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, τον απογοήτευσε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τα μέτρα εγκρίθηκαν την Παρασκευή από τη Βουλή και στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό που αφορά τον μηδενισμό φόρου για νέους εργαζόμενους.

«Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ», τόνισε, φέρνοντας μάλιστα δύο παραδείγματα για να δείξει το ετήσιο καθαρό όφελος που θα έχουν οι δικαιούχοι ανάλογα με το εισόδημά τους.

