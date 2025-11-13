Μητσοτάκης για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: Ποιοτικό άλμα στην πρόληψη των πυρκαγιών

Η παραλαβή των τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP αποτελεί σημαντική προσθήκη στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης σε περιστατικά πυρκαγιών - «Ξεκινάμε αμέσως τον σχεδιασμό της επόμενης αντιπυρικής περιόδου», επισήμανε ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: Ποιοτικό άλμα στην πρόληψη των πυρκαγιών

Εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην επίσημη εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου έγινε η παραλαβή τριών νέων αεροσκαφών τύπου Diamond DA62 MPP για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η τελετή πραγματοποιείται στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, ενισχύοντας τον εξοπλισμό της χώρας στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ ως εξαιρετικά φιλόδοξο ενώ αναφορικά με την παραλαβή των νέων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος υποστήριξε πως «είναι απολύτως απαραίτητη επένδυση, αν λάβετε υπόψη τις ποικιλόμορφες κρίσεις με την κλιματική αλλαγή, τις οποίες καλούμε να διαχειριστούμε».

Αμέσως μετά δήλωσε «εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών. Συνιστούν ποιοτικό άλμα σε σχέση με τα προηγούμενα για την επιτήρηση και την πρόληψη των πυρκαγιών».

Στη συνέχεια, εστίασε στις δύο παραμέτρους που κάνουν τη διαφορά. «Αρχικά το κόστος πτήσης που είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα που είχαμε στη διάθεσή μας και η δεύτερη, η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο δόγμα».

«Ξεκινάμε αμέσως τον σχεδιασμό της επόμενης αντιπυρικής περιόδου, αξιοποιούμε τον χειμώνα για δράσεις, δεν περιμένουμε τον Μάιο», είπε αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνοντας ευχήθηκε να είναι καλοτάξιδα τα νέα αεροσκάφη. «Καλές προσγειώσεις, με την ευχή να ακολουθήσουν σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η παραλαβή των τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP αποτελεί σημαντική προσθήκη στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης επέμβασης σε περιστατικά πυρκαγιών.

Τα αεροσκάφη αυτά εξοπλίζονται με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και ανίχνευσης, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση των κρίσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ενίσχυση του στόλου αεροσκαφών αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αναβάθμιση των υποδομών και την αύξηση της ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση επιδιώκει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές που πλήττονται συχνά από φυσικές καταστροφές.

