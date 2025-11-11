ΕΛΤΑ: Ταχυδρομεία εντός των ΚΕΠ με το μοντέλο shop in shop

Η λειτουργία ταχυδρομείων εντός των ΚΕΠ, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι περιοχών της περιφέρειας, αποτελεί μια ακόμη λύση που εξετάζεται και θα συζητηθεί στη διαβούλευση που ξεκινάει για τη διοίκηση των ΕΛΤΑ με τις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή».

Βέβαια, το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ, θεωρείται δύσκολο, καθώς τα ΚΕΠ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργία ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο του διαλόγου πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, θα συζητηθεί το ενδεχόμενο ορισμένα από τα 158 καταστήματα της περιφέρειας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης.

Στην εξίσωση βρίσκεται και η δυνατότητα λειτουργίας σημείων από ιδιώτες μέσω διαγωνισμού, αν και κύκλοι της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η πρόταση περιλαμβάνει κάποια από τα 158 ταχυδρομεία της περιφέρειας στα οποία επρόκειτο αρχικά να μπει λουκέτο να συστεγαστούν με τα ΚΕΠ, όπου αυτό είναι δυνατό αξιοποιώντας το μοντέλο shop in shop. H δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης «shop-in-shop», συνεπάγεται την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, τα οποία θα επωφεληθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως οι χρηματικές πράξεις και συναλλαγές να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα τελευταία δεν έχουν τις απαιτούμενες υποδομές.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου δεν αποκλείεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις καθώς η νέα διοίκηση δρομολογεί κύκλο διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των καταστημάτων που κλείνουν.

