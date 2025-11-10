Μενδώνη: Πιο κοντά από ποτέ η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

«Ο στόχος μας έχει έρθει τώρα πιο κοντά, παρά ποτέ, μέσα στην 50ετία», υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού

Μενδώνη: Πιο κοντά από ποτέ η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο

«Ο στόχος μας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχει έρθει τώρα πιο κοντά, παρά ποτέ, μέσα στην 50ετία» υπογράμμισε σήμερα στη Βουλή , η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία με θέμα «Το δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή τους».

Η Λίνα Μενδώνη επανέλαβε τη σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την οριστική επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα και αναφερόμενη στο πρόσφατο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο σημείωσε ότι «ενέργειες, όπως αυτή του πρόσφατου δείπνου στην Duveen Gallery, στην πραγματικότητα ενδυναμώνουν στη διεθνή κοινότητα τα επιχειρήματα της Ελλάδας για την ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών. Αυτές οι ενέργειες του Βρετανικού Μουσείου προφανώς είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από την ασφάλεια και την ακεραιότητα των Γλυπτών. Συγχρόνως, όμως, αυτές οι ενέργειες αποδυναμώνουν και κάθε ισχυρισμό της βρετανικής πλευράς, γιατί πλέον δεν θα μιλήσω για επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα της βρετανικής πλευράς έχουν καταρριφθεί προ πολλού».

Αναφερόμενη στη συνολική στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «Η Κυβέρνηση έχει στρατηγική. Το έχω πει και άλλη φορά, στρατηγική, η οποία αποκαλύπτεται, δεν είναι στρατηγική. Οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Κάθε διαπραγμάτευση, που γίνεται υπό το φως το ήλιου, λέγοντας τα επιχειρήματά σου, αυτομάτως έχεις χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του διαπραγματευτικού σου πλεονεκτήματος. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι ότι απαντούμε πάντοτε στις προκλήσεις, ενισχύουμε το διάλογο, εξαντλούμε τα εργαλεία της πολιτιστικής διπλωματίας, ενημερώνουμε συστηματικά και τους πολιτικούς και την επιστημονική κοινότητα και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, υπάρχουν οι αποδείξεις -και τις γνωρίζετε- ότι ό,τι ουσιαστικό και χειροπιαστό έγινε στο θέμα των Γλυπτών τα τελευταία πενήντα χρόνια, έγινε μέσα στην τελευταία εξαετία».

Η Λίνα Μενδώνη επανέλαβε ότι : «Όλα όσα συμβαίνουν και το διεθνές περιβάλλον είναι απολύτως ευνοϊκό για την επανένωση και τον επαναπατρισμό των πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν εξαχθεί παράνομα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εργάζεται ομόψυχα και μεθοδικά για αυτό το θέμα. Θεωρούμε ότι ο στόχος μας έχει έρθει τώρα πιο κοντά, παρά ποτέ, μέσα στην 50ετία».

