Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το φιλανθρωπικό δείπνο που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με πολλούς να κάνουν λόγο για προκλητική κίνηση τη στιγμή που η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί την επιστροφή τους.

Το δείπνο, με τίτλο “Pink Ball”, συγκέντρωσε δεκάδες γνωστές προσωπικότητες, με το dress code να απαιτεί αποχρώσεις του ροζ. Οι συμμετέχοντες φέρεται να πλήρωσαν έως και 2.000 λίρες για τη συμμετοχή τους στο λαμπερό event.

Ανάμεσα στις καλεσμένες ξεχώρισε η Νίνα Φλορ, σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρε και κόρη του Ελβετού δισεκατομμυριούχου Τόμας Φλορ, ιδρυτή της εταιρείας «VistaJet». Η παρουσία της προκάλεσε πρόσθετες αντιδράσεις, καθώς η ίδια στο παρελθόν έχει εμφανιστεί να υπογράφει σε επιστολές της ως «πριγκίπισσα της Ελλάδας».

Τα τραπέζια στήθηκαν μέσα στην αίθουσα που φιλοξενεί τα ελληνικά μάρμαρα, γεγονός που πολλοί θεώρησαν προσβλητικό, καθώς τα γλυπτά αποτελούν αντικείμενο μακροχρόνιας διεκδίκησης από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ζητά τον επαναπατρισμό τους και την επανένωσή τους με τα υπόλοιπα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης.

Η Νίνα Φλορ εμφανίστηκε με κατακόκκινο κοστούμι, αποτελούμενο από σακάκι και παντελόνι, το οποίο συνδύασε με κόκκινη τσάντα, τσόκερ με πολύτιμες πέτρες και animal print μποτάκια, κερδίζοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.