Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος σε δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο ίδιος και η κυβέρνηση στο επόμενο κρίσιμο διάστημα, για μια σειρά θεμάτων κυρίως της καθημερινότητας, που απασχολούν άμεσα τους πολίτες

Κώστας Τσιτούνας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην χθεσινή του εμφάνιση στην δημόσια τηλεόραση ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκροτημένος, με σχέδιο και βασικό άξονα τα μέτρα στήριξης των πολιτών, δίνοντας παράλληλα και απαντήσεις σε ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στο πλάνο στήριξης των εισοδημάτων των νοικοκυριών το οποίο ήδη υλοποιείται, στις νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό, στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους, στην στήριξη των αγροτών και τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους ελέγχους στην αγορά και στις τιμές της ενέργειας και σε επιμέρους ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό και τα ΕΛΤΑ.

Ξεχωριστό κομμάτι στη σημερινή του συνέντευξη ήταν τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενεργητικής διπλωματίας και άμυνας: τα ενεργειακά και η επιχείρηση γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας που τρέχει η κυβέρνηση, οι σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, τα ελληνοτουρκικά, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η συμπαραγωγή με την Ουκρανία για θαλάσσια drones που ανακοινώθηκε προχθές.

Σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει τις κινήσεις και το βιβλίο του κ. Τσίπρα κατηγορώντας τον ότι έριξε ήδη μια φορά τη χώρα στα βράχια:

«Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον, ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Και τώρα το γεγονός ότι αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει και με κάποιο τρόπο να ξαναγράψει, όπως ο ίδιος πιστεύει, μια ιστορία η οποία είναι λίγο-πολύ καταγεγραμμένη στη συνείδηση των πολιτών, με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον άσχημα αισθάνεται για όλα αυτά τα οποία έγιναν επί Πρωθυπουργίας του. Σε κάθε περίπτωση, εγώ για τον κ. Τσίπρα μια κουβέντα μπορώ να πω μόνο: δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ήδη ρίξει μια φορά στα βράχια».

Κανένα σχόλιο για Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο κ. Αντώνης Σαμαράς.

«Σεβόμενος τη θέση του, την ιστορία του αλλά και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του, επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από αυτά που λέει», ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.

Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι με την απάντησή του βάζει τέλος στα σενάρια που διακινούνται για διπλές κάλπες», «τριπλές κάλπες» καθώς όπως ξεκαθάρισε υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον. Και στο πλαίσιο αυτό έκανε ειδική αναφορά στις μεταρρυθμίσεις της 2ης τετραετίας και τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας.

Τέλος, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους.

Αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Σε αυτό το σημείο άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας ότι κρύβεται προκειμένου να μην υπάρξει καμία συνεννόηση για κανένα ζήτημα:

«Στις αρχές του έτους θα ξεκινήσει η διαδικασία, με την ελπίδα ότι τουλάχιστον εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες ευρύτερες συναινέσεις, τις οποίες -να το πω και αυτό- πρέπει να τις βρούμε. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Εδώ και δύο χρόνια έχουν λήξει οι θητείες Προέδρων Ανεξαρτήτων Αρχών και επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να συνεννοηθούν μαζί μας, βρισκόμαστε σε ένα, θα έλεγα, «θεσμικό κενό». Έκανα δεκτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη να πάμε σε μια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Προέδρους των τριών σημαντικών Ανεξάρτητων Αρχών. Κατατέθηκαν υποψηφιότητες. Τώρα είναι στο χέρι του κ. Ανδρουλάκη να αποδείξει αυτό το οποίο έχει πει, ότι θα ήθελε κάποιου είδους συνεννόηση -εμείς επιδιώκουμε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές- ή αν θα κρυφτεί πάλι πίσω από διάφορες δικαιολογίες για να τορπιλίσει μια συμφωνία, η οποία συνταγματικά είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε αυτές τις Ανεξάρτητες Αρχές».

Ο κ. Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της συνέντευξής του διευκρίνισε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος και υπερτόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας: «Σήμερα η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και το γεγονός ότι έχει σταθερή κυβέρνηση μας επιτρέπει να κάνουμε ενεργειακές συμφωνίες και να υλοποιούμε μία οικονομική πολιτική η οποία αναβαθμίζει διαρκώς την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι άμα δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, θα διαπιστώσει ότι παρά τη φθορά της κυβέρνησης, η οποία νομίζω ότι είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά τα οποία είναι υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος και ότι ουσιαστικά είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη εικόνα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μας ασκεί κριτική ότι άλλα είπαμε και άλλα κάνουμε. Αυτά τα οποία είπαμε τα κάνουμε. Αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι αυτά για τα οποία πήραμε νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό σε δύο απανωτές εκλογές το 2023. Το τι θα γίνει το 2027, είναι μια άλλη υπόθεση».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά και στις επαφές του με την αμερικανική κυβέρνηση: «Κάποια στιγμή σύντομα θα υπάρξει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump. Όσοι με πολύ μεγάλη ευκολία κατέληγαν σε συμπεράσματα ότι η δική μας κυβέρνηση δεν έχει σημεία επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση του Προέδρου Trump διαψεύσθηκαν πανηγυρικά από τις εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά.

