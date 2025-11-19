Αναβαθμίζεται μέσω... Ανδρουλάκη η κριτική του ΠΑΣΟΚ στον Τασούλα

Το ΠΑΣΟΚ δε φαίνεται διατεθειμένο να αφήσει να περάσει ανώδυνα η παρέμβαση του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα στην εφημερίδα «Το Βήμα». Μετά τον Κώστα Τσουκαλά, ήταν η σειρά του ίδιου του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη να μιλήσει για το θέμα, αναβαθμίζοντάς το με αυτόν τον τρόπο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Kontra, τόνισε: «Δεν έχω ξαναδεί Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει παρέμβαση μέσω διαρροών. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά και επί της ουσίας αυτό που διάβασα στο "Βήμα", είναι προβληματικό, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας και πρέπει να υπάρξει σεβασμός στον θεσμικό του ρόλο.

Το να γίνεται σχολιασμός των δημοσκοπήσεων… έχουμε ακόμη καιρό και ο ελληνικός λαός θα επιλέξει, η χώρα θα έχει σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι να μην έχει στασιμότητα. Δηλαδή, η σταθερότητα είναι να μείνει Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση; Για να κάνει τι; Να έχουμε αύξηση ενοικίων από 40% σε 80%; Για να έχουμε αύξηση στις τιμές στα τρόφιμα από 30% σε 70%; Για να έχουμε χειρότερο ΕΣΥ, χειρότερη δημόσια παιδεία;»

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή, ρεπορτάζ της εφημερίδας «To Βήμα» επικαλούνταν δημοσιογραφικές πληροφορίες περί «ανησυχίας» του κ. Τασούλα σχετικά με το διαφαινόμενο πολιτικό αδιέξοδο που θα προκύψει μετά τις εκλογές.

Το ρεπορτάζ επικαλείται ως πηγές «συνομιλητές» του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος «επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, στοιχείο που συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων στις ερχόμενες εκλογές».

Μάλιστα, η εφημερίδα γίνεται ιδιαίτερα συγκεκριμένη ως προς τον τρόπο που εκφράζει τις ανησυχίες του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρει ότι «όπως λέει δε χαριτολογώντας, δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά "γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας"».

Σημειώνεται ότι μετά τις αντιδράσεις, «κύκλοι» της προεδρίας της Δημοκρατίας επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα του ρεπορτάζ σημειώνοντας: «Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας».

Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη έρχεται μετά την οργισμένη απάντηση που είχε δώσει στον ΠτΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση και δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών».

«Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης», είχε πει μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς.

Διαβάστε επίσης