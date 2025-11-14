Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Να αγοράσετε φτηνά την καλούμπα για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε

Με πολλές αιχμές, αλλά και ειρωνεία ήταν γεμάτη η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά την απεύθυνση της επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό με θέμα την ακρίβεια.

Όπως είπε, η ελληνική κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής και με την κυβέρνηση της ΝΔ που όλο ανακοινώνει μέτρα-κοροϊδία. «Ελάτε κ. Μητσοτάκη στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας που είδε σε τέσσερα χρόνια να αυξάνονται κατά 44%», είπε εισαγωγικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας την ομιλία του με πολλά οικονομικά στοιχεία για τα προβλήματα των νοικοκυριών. Όπως είπε, 1/3 των νοικοκυριών δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματός του στο κόστος της στέγασης», ενώ τόνισε ότι «μόνο οι μισές οικογένειες στη χώρα μας μπόρεσαν να πάνε φέτος έστω και μια εβδομάδα διακοπές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει για τους τρεις μήνες που ο πληθωρισμός της Ελλάδας ήταν χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποκρύβοντας ότι τους υπόλοιπους μήνες σε διάστημα 2 ετών, ο ελληνικός πληθωρισμός ήταν υψηλότερος.

«Έχετε πει και εσείς κυνικά ότι πάντα κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει. Όμως αυτοί που χάνουν είναι πάντα οι πολίτες. Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υπενθύμισε σειρά προτάσεων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τόσο σε σχέση με την ακρίβεια, αλλά και για την ενέργεια, τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας.

«Αρνείστε κάθε πρόταση. Γιατί; Εσείς μιλήσατε για πληθωρισμό της απληστίας των αγορών. Τι κάνατε για αυτό; Συγκρουστήκατε μαζί τους; Πήρατε πρωτοβουλίες για τις τράπεζες;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Έκανε μάλιστα λόγο για «μέτρα-παρωδία» που λαμβάνει η κυβέρνηση, αναφερόμενος στα «χρωματιστά τιμολόγια» του ρεύματος και την επιστολή που είχε στείλει ο πρωθυπουργός στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αντιμετώπιση της ενέργειας. «Η βαρύτητα της επιστολής στην φον ντερ Λάιεν είναι αντίστοιχη της βαρύτητας της επιστολής του Ιησού που πουλάει ο κ. Βελόπουλος», είπε καταχειροκροτούμενος από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης.

Μάλιστα, αναφερόμενος στη λίστα των προϊόντων που η κυβέρνηση έθεσε σε διατίμηση, επεσήμανε ότι ανάμεσα σε αυτά είναι και η «καλούμπα του χαρταετού». «Να αγοράσετε την καλούμπα του χαρταετού φτηνά για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε», είπε δηκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε στο ίδιο ύφος: «Να ζητήσω συγγνώμη από τον πρωθυπουργό. Βάλατε στη λίστα του σούπερ μάρκετ καβουροδαγκάνες. Γιατί αν δε φάει ο λαός μας καβουροδαγκάνες μια φορά την εβδομάδα δεν αντέχει».

Κλείνοντας την ερώτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «οι πολίτες θέλουν χαμηλό κόστος ζωής, δημόσια παιδεία και υγεία ισχυρά και όχι μια χώρα με τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας».

«Ο λαός απαιτεί αξιοπρέπεια. Από αυτά δεν του προσφέρετε τίποτα. Γι' αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή που θα κάνει την ελπίδα να γυρίσει ξανά απέναντι στον φόβο και την ανασφάλεια», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την πρωτολογία του.

