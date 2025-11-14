Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Να αγοράσετε φτηνά την καλούμπα για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε

«Μετωπική» Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Να αγοράσετε φτηνά την καλούμπα για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πολλές αιχμές, αλλά και ειρωνεία ήταν γεμάτη η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά την απεύθυνση της επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό με θέμα την ακρίβεια.

Όπως είπε, η ελληνική κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής και με την κυβέρνηση της ΝΔ που όλο ανακοινώνει μέτρα-κοροϊδία. «Ελάτε κ. Μητσοτάκη στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας που είδε σε τέσσερα χρόνια να αυξάνονται κατά 44%», είπε εισαγωγικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας την ομιλία του με πολλά οικονομικά στοιχεία για τα προβλήματα των νοικοκυριών. Όπως είπε, 1/3 των νοικοκυριών δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματός του στο κόστος της στέγασης», ενώ τόνισε ότι «μόνο οι μισές οικογένειες στη χώρα μας μπόρεσαν να πάνε φέτος έστω και μια εβδομάδα διακοπές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει για τους τρεις μήνες που ο πληθωρισμός της Ελλάδας ήταν χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποκρύβοντας ότι τους υπόλοιπους μήνες σε διάστημα 2 ετών, ο ελληνικός πληθωρισμός ήταν υψηλότερος.

«Έχετε πει και εσείς κυνικά ότι πάντα κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει. Όμως αυτοί που χάνουν είναι πάντα οι πολίτες. Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υπενθύμισε σειρά προτάσεων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τόσο σε σχέση με την ακρίβεια, αλλά και για την ενέργεια, τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας.

«Αρνείστε κάθε πρόταση. Γιατί; Εσείς μιλήσατε για πληθωρισμό της απληστίας των αγορών. Τι κάνατε για αυτό; Συγκρουστήκατε μαζί τους; Πήρατε πρωτοβουλίες για τις τράπεζες;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Έκανε μάλιστα λόγο για «μέτρα-παρωδία» που λαμβάνει η κυβέρνηση, αναφερόμενος στα «χρωματιστά τιμολόγια» του ρεύματος και την επιστολή που είχε στείλει ο πρωθυπουργός στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αντιμετώπιση της ενέργειας. «Η βαρύτητα της επιστολής στην φον ντερ Λάιεν είναι αντίστοιχη της βαρύτητας της επιστολής του Ιησού που πουλάει ο κ. Βελόπουλος», είπε καταχειροκροτούμενος από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης.

Μάλιστα, αναφερόμενος στη λίστα των προϊόντων που η κυβέρνηση έθεσε σε διατίμηση, επεσήμανε ότι ανάμεσα σε αυτά είναι και η «καλούμπα του χαρταετού». «Να αγοράσετε την καλούμπα του χαρταετού φτηνά για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε», είπε δηκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε στο ίδιο ύφος: «Να ζητήσω συγγνώμη από τον πρωθυπουργό. Βάλατε στη λίστα του σούπερ μάρκετ καβουροδαγκάνες. Γιατί αν δε φάει ο λαός μας καβουροδαγκάνες μια φορά την εβδομάδα δεν αντέχει».

Κλείνοντας την ερώτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «οι πολίτες θέλουν χαμηλό κόστος ζωής, δημόσια παιδεία και υγεία ισχυρά και όχι μια χώρα με τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας».

«Ο λαός απαιτεί αξιοπρέπεια. Από αυτά δεν του προσφέρετε τίποτα. Γι' αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή που θα κάνει την ελπίδα να γυρίσει ξανά απέναντι στον φόβο και την ανασφάλεια», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την πρωτολογία του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: Το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

14:03TRAVEL

Ιστορική διάκριση για τη Φλώρινα: Κορυφαίος χειμερινός προορισμός

14:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν σε παίκτες: «Παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ» (vid)

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο Παρίσι, μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, θα μεταβεί ο Ζελένσκι - Στο επίκεντρο η «επανεκκίνηση» της δυναμικής της Συμμαχίας των Προθύμων

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

13:38ΕΘΝΙΚΑ

Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Οι επιλογές σας δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες, απελπισία και απογοήτευση»

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

13:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κορόνα - Ο ρόλος του

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων για ΟΠΕΚΕΠΕ και αποζημιώσεις

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για την παρουσία του σε υπνοθεραπεύτρια: «Ο Ντένι δεν ήταν γραφτό να φύγει»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Λάικα: Ο σκύλος ρομπότ του ΕΚΠΑ που εντυπωσίασε στην πρώτη στρατιωτική άσκηση με drones

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Δύο τραυματίες

13:00ΥΓΕΙΑ

Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν υψηλή χοληστερόλη παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής

12:54WHAT THE FACT

Πώς το ελληνικό αλφάβητο αποκαλύπτει πού βρίσκεται πραγματικά η Ατλαντίδα

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Να αγοράσετε φτηνά την καλούμπα για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 15 σορούς Παλαιστινίων παρέλαβε από το Ισραήλ το νοσοκομείο Νάσερ

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντέιβ Μπέρτζες - Ήταν ο δημιουργός του θρυλικού τραγουδιού «Tequila»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες της Φινλανδίας: 1.000 πεδία βολής και σκοπευτήρια για να ενισχύσει την άμυνά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Βουλή για την ακρίβεια: «Ας πούμε πέντε αλήθειες στον ελληνικό λαό» - Τι είπε για τις τιμές στο μοσχάρι

13:38ΕΘΝΙΚΑ

Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για την παρουσία του σε υπνοθεραπεύτρια: «Ο Ντένι δεν ήταν γραφτό να φύγει»

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Για γέλια και για κλάματα: Βούλγαρος οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε με το GPS και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο δίπλα σε χαράδρα στα Τρίκαλα

10:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αίσιος Οιωνός 2025»: Η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones στην Αλεξανδρούπολη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή 70χρονη γυναίκα που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντέιβ Μπέρτζες - Ήταν ο δημιουργός του θρυλικού τραγουδιού «Tequila»

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Κω: Νεαρός άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά για τηλεφωνικές απάτες

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ